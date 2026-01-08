曬母女合照！鬼鬼時隔1年吐當媽心聲：真的很幸福

藝人鬼鬼（吳映潔）去年1月無預警宣布升格人母，迎來寶貝女兒「妹子」。（圖／翻攝自鬼鬼IG）





藝人鬼鬼（吳映潔）去年1月無預警宣布升格人母，迎來寶貝女兒「妹子」，卻始終未公開生父身份和孩子的正面模樣，引發各界關注。如今成為母親滿一年，她於今（8）日透過社群平台發文，曬出與愛女的合照，並分享一路以來的心境轉變。

鬼鬼在貼文中透露，其實自己「當媽媽當了一年快兩年」，回顧這段時光，她形容有一半時間是「兩個心臟一起生活」，另一半則是「兩個人類一起生活」，母女間的連結讓她體會到生命的奇妙。她寫道，女兒的每一次成長，都與自己的人生第一次交織，「有了小孩，真的像是我再陪她長大一次，也才明白原來我是這樣被養大的。」

鬼鬼坦言，成為母親後的生活充滿各種全新的感受與挑戰，未來每一年都可能帶來不同刺激，但她很享受與女兒相處的每個瞬間。鬼鬼也幽默表示，偶爾還是會恍神忘記自己已經有孩子，卻也再次強調，「有一個自己的小孩，真的很幸福。」

談到對女兒的承諾，鬼鬼表示會持續努力工作，帶著「妹子」看見更多美好的世界，也會陪伴她度過每一個成長階段的「魔幻時刻」。她感謝所有疼愛女兒的人，並深情告白：「我愛你，我的寶貝妹子，希望妳平安、健康、快樂。」同時也對自己喊話，感謝自己靠著能力，努力扛起母親的角色。

回顧去年宣布生子的震撼彈，鬼鬼當時連身邊好友都未察覺她懷孕，消息一出震驚演藝圈。她曾受訪表示，自己一直嚮往成為「時尚媽媽」，生產期間由經紀人全程陪伴，但育兒責任則選擇獨自承擔。面對外界對孩子生父身分的好奇，她態度堅定地回應：「我是小孩的媽媽，也是小孩的爸爸。」

鬼鬼也多次強調，希望打破社會對母親的既定框架，認為成為母親並不等於必須放棄自我，「誰說當媽就不能漂亮？」她坦言，產後生活並不輕鬆，尤其在女兒大哭時，自己也曾情緒崩潰，但仍努力調適心態，逐步適應全新人生。



