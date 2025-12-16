曬片教戰「假結婚」換美國身分！辣媽網紅刪片發聲了

娛樂中心／李汶臻報導

擁有美國、台灣雙重國籍的網紅「美麗K媽」，光是社群IG就聚集超過7萬粉絲追蹤。她過去上傳一段有關教人「假結婚」拿美國身分的影片，被網友翻出並掀起熱議，不少網友怒轟她涉嫌教唆他人假結婚。此外，她在影片中囂張喊：「回台灣爽用健保」的言論也引發爭議；對此，「美麗K媽」緊急刪除短片，並針對爭議事件發聲，但並未見道歉字眼。

「美麗K媽」不時在社群分享育兒日常，她自稱在美國出生，因此持有美國護照。近來一段她過去上傳的影片在網路引發爭議，她竟在影片中教人用「假結婚」的方式拿綠卡，甚至說「跟伴侶同居2年後，就有機會成為美國公民」。

廣告 廣告

至於被問到「為什麼想回來台灣」，「美麗K媽」理所當然地表示：「台灣健保有多好用」，即便遭掌鏡人提醒「（會被認為）貪圖台灣健保」，她本人當下還是囂張回應稱：「是啊，怎麼樣嗎」，甚至說：「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」。另外，她也趁機抱怨在美國看牙醫的花銷高達600美元（約新台幣1.8萬元），因此才選用台灣健保，她表示「到頭來都是為了生活嘛」。

擁台美雙國籍「辣媽網紅」返台爽用健保！公開教人「假結婚」遭罵急刪片

「美麗K媽」影片引發爭議。被發現竟然公開教人「假結婚」拿美國公民。（圖／翻攝自IG）





影片被轉PO上網引發爭議，有人質疑她教戰他人「假結婚拿身分」的舉動，可能已經犯法，留言表示：「現在的人犯法都自己PO上來的嗎？」、「標記美國在台協會來看」、「沒看過蠢成這樣的，直接通報美國啊，現在抓很嚴」。

面對網友炎上，「美麗K媽」隨後已將爭議影片下架，並在IG限動對此事發聲。她寫下：「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除」，並承諾之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解，最後也謝謝網友們的提醒與關心。不過，「美麗K媽」並未針對影片爭議內容作出回應，僅以「不夠妥當」簡單帶過，全文中並未見道歉字眼。





擁台美雙國籍「辣媽網紅」返台爽用健保！公開教人「假結婚」遭罵急刪片

網紅「美麗K媽」一則短片引發爭議，透過IG限動回應了。（圖／翻攝自IG@lovekaren0316）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：擁台美雙國籍「辣媽網紅」返台爽用健保！公開教人「假結婚」遭罵急刪片

更多民視新聞報導

2025年終版全球最強護照！台灣狂贏中國25名

陳亭妃2026選台南穩了？命理師曝1情況：機率不高

高虹安2026選新竹？他曝藍白「1布局」基本定了

