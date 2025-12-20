曬衣夾掉落露出車牌！ 前幫派會長搶婦人提包遭起訴

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會基隆分會前會長謝煌璿(改名謝金池)缺錢花用，計畫獨自1人持玩具槍搶銀行，9月底騎女兒的機車至銀行前，見1名婦人提著手提包步出銀行，改變搶銀行計畫，持玩具槍喝令婦人交出手提包，得手8000餘元現金。警方循線逮到他後依搶奪罪嫌究辦。基隆地檢署複訊後，以謝有再犯搶奪之虞向法院聲押獲准，昨依搶奪罪將他起訴；法院召開接押庭後，裁准將他羈押。

基隆市警方今年9月底接獲報案，深澳坑路一家銀行前發生搶奪案，1名婦人步出銀行後，遭1名頭戴安全帽、口罩的騎士，持槍抵住她腰部，奪走身上手提包，損失剛領的8000餘元現金。警方獲報追緝發現搶匪為了躲避追緝，用毛巾蓋住車牌，兩端再用曬衣夾固定；未料，半途車牌右邊的曬衣夾掉落，露出部分車牌號碼，讓警方循線找到犯案時騎的機車，查出竟是59歲謝金池騎女兒的機車，持玩具槍犯案。警方訊後將謝男依搶奪罪嫌送辦。

廣告 廣告

檢方複訊後，以謝男有反覆實施搶奪之虞向法院聲請預防性羈押獲准。承辦檢察官昨偵結，依謝男涉犯搶奪罪嫌將他起訴，並移審至法院；法院收案召開接押庭後，裁准將他羈押。

據指出，謝男落網後供稱，他原本是計畫搶銀行，騎到銀行門口見被害人提著包包走出銀行，以為包包內有巨款，想不到得手後，發現包包內僅8000餘元現金，一度為此懊惱不已。

59歲謝金池擔任天道盟太陽會基隆分會期間，以基隆廟口奠濟宮為據點，夥同幫眾，不時向酒店、工地、流動賭場收取規費及保護費，動不動就嗆聲威脅或暴力相向，被警方列為檢肅治平對象。近來，傳出他積欠鉅額賭債，為償還賭債，變賣房產，仍無力償還欠款，連水電費也繳不出來，被債務逼到喘不過來，才鋌而走險行搶。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

