曬資深飛官「4字軍魂」手套！ 小泉大讚自衛隊不畏中國雷達照射

日本防衛大臣小泉進次郎今天（12/16）發布統合幕僚長內倉浩昭任F-15飛官時的飛行手套，上面寫有「冷靜・嚴格！」翻攝小泉進次郎X@shinjirokoiz



日本防衛大臣小泉進次郎今天（12/16）在社群媒體發布曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭的飛行手套照片，手套上寫有「冷靜・嚴格！」小泉發文中表示對自衛隊員日前遭中國軍機雷達照射長達30分鐘下，仍保持冷靜嚴謹，感到驕傲。

日本首相高市早苗11月在國會答詢時有關「台灣有事」發言惹怒中國，引發中國連串措施。本月6日共軍殲-15戰機在沖繩東南方公海上空，對自衛隊F-15戰機進行長達約30分鐘的雷達照射。

日本統合幕僚長內倉浩昭上週四（12/11）召開記者會，以曾為飛官的自身經驗表示：「我在大約30年前，服役於北海道的千歲基地，隸屬第二航空團，並擔任F-15的飛行員，執行反領空侵犯任務，大約有6年之久。」

內倉說：「像這次斷斷續續長達30分鐘的雷達照射，如果回到當時，我會感受到巨大的壓力。」他也提到以奇異筆在飛行手套上寫下「冷靜」、「嚴謹」字樣，起飛前都會看著這兩個詞提醒自己，並在飛行途中保持警覺。

防衛大臣小泉今天在X發文指出，照片中是內倉在記者會上提到的手套，並且親自送來給他，「我再次為自衛隊員感到驕傲，他們在雷達照射持續30分鐘下，依然保持冷靜和嚴謹，認真履行職責。」他也說：「我們不會為任何試圖轉移視線的說法影響，將冷靜、嚴謹地應對。」

中國「遼寧號」艦載殲-15戰機在沖繩附近海域升空訓練。翻攝自小泉進次郎X

在本月6日中國戰機對日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射後，防衛大臣小泉隔天（12/7）表示：「這是危險行為，對此極為遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求此類事件不再發生。」

當天（12/7）日本外務省同日召見中國大使表達嚴正抗議；首相高市早苗表示，此舉「非常危險」，強調「將冷靜、果斷應對」。

12月8日，官房長官木原稔也在記者會表示，此「危險行為」逾越確保飛機安全飛行的範圍，「未來也會冷靜且堅定地因應」。

12月9日，美國國務院譴責中方此舉「不利於區域和平穩定」，並指「美日同盟關係比以往更加強大且團結，我們對盟友日本的承諾不可動搖」。

12月12日，小泉進次郎與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談，小泉事後表示，雙方都認中方行為「無益於地區和平與穩定」，對此表示嚴重關切，也同意將密切溝通與合作。

