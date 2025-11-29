曬騎重機照被炎上！余文樂挨轟「只顧享樂」急刪文發聲明捐款

余文樂敏感時機曬騎重機照被炎上。（圖／翻攝自余文樂Instagram）





香港新界大埔宏福苑26日發生5級火警，死亡人數上升到128人、200多人失聯中，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火，事件引起外界高度關注，不僅中港台藝人響應捐款，許多影視圈活動也陸續宣佈改期或調整表演內容。但港星余文樂卻因爲曬騎重機照片遭到炎上，緊急刪文、發聲明。

現年44歲的香港男星、潮流品牌創辦人余文樂，演過《頭文字D》、《志明與春嬌》、《一念無明》等電影，2017年宣佈與台灣皮帶千金王棠云結婚，成為台灣女婿，夫妻倆婚後育有1子1女；與家人定居在台灣的他，日前在社群平台發文寫下：「Road trip 男人的浪漫」，配圖是開心騎重機的黑白照片。

余文樂緊急刪文平息風波。（圖／翻攝自余文樂Threads）

余文樂本來是分享日常生活的文章，卻因為觸發「香港新界大埔宏福苑大火」事件敏感時機，引起網友批評他不關注災情、只顧自己享樂等爭議，遭到炎上後余文樂立刻刪文，並轉發數則救災資訊平息風波。

余文樂同時透過旗下潮牌社群帳號，發佈聲明文：「在這段時間裡，我們的心與香港大埔同在。作為一個香港品牌，Madness雖然資源有限，但我們仍希望盡一分力。因為我們相信，每一個微小的付出都很重要，也希望能帶來正面的改變。」宣佈捐出本週的收益以協助救災。



