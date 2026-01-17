曬高中青澀照！陳亭妃勉勵考生盡全力

▲陳亭妃提醒考生，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分。（圖／陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 115年學測今（17）日登場，民進黨立委陳亭妃在社群平台曬出高中時期的青澀照，並提醒考生，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，「我們只求自己盡全力」。

115大學學測今天登場，剛從民進黨台南市長初選出線的陳亭妃，下午也在社群平台曬出她就讀高中時的青澀照，並向考生們喊話。

「給正在考場的你們，妃妃姊姊想跟你說一句，加油！」陳亭妃說，今天是學測第一天，先給所有考生一個大大的擁抱，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，「我們只求自己盡全力」。

廣告 廣告

陳亭妃說，她剛剛把台南37區一站一站地騎完，代表她的決心跟毅力，雖然邊騎邊流汗，但是心裡是踏實的，「勇敢的孩子們，記得深呼吸、相信自己，人生的路很長，這一站很重要，但不是唯一，加油！ 」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台美關稅信用擔保2500億美元引討論！行政院：融資非撒錢

戴錫欽爆與李四川差距縮小！蘇巧慧喊：每天全力衝刺

鄭麗文嗆關稅談判「國難當頭」 她嘆：唱衰台灣有錢拿嗎？