曬黑白照發聲！卓榮泰誓當「民主憲政守門人」：要阻止任何違憲行為

行政院提出《財劃法》覆議案被立法院否決，面對藍白兩黨的聯手進逼，不僅行政院長卓榮泰強硬反擊，甚至傳出身兼民進黨主席的總統賴清德已經授意，將朝「不副署、不執行」的方向進行反制，掀起軒然大波。預計於今（15）日召開記者會說明的卓榮泰，則於14日晚間透過臉書發聲，強調自己會善盡「民主憲政守門人」的職責。

卓榮泰在臉書發文回憶，自己從1985年擔任議員助理至今，經歷了解嚴、第一次總統民選、3次政黨輪替和6次修憲，見證台灣一步步迎來自己國家的憲政體制與民主程序。

「這兩件工作都出乎我自己人生的預料，也都充滿挑戰」，回顧自己2018年出任民進黨主席、2024年接任閣揆的任務，卓榮泰坦言，如今民進黨的第三個總統任期，面臨的是朝小野大的國會生態衍生出的護憲、違憲爭議；卓榮泰強調，自己40年來從未改變，將「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」視為一生志業。

卓榮泰表示，面對有意摧毀台灣憲法體制、削弱國防安全、破壞財政紀律的力量，自己會竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴，「善盡守門人的職責」。卓榮泰重申，就算是要拼命撲倒在球門之前，也會阻止任何違憲行為。

