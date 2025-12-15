曬15年前實習舊照！優格姐姐「中分黑長直」認不出 罕談離開前公司真實心境

優格姐姐長相甜美。翻攝優格姐姐臉書

「優格姐姐」林姵君近日在社群限動曬出一張15年前於電視台實習時的舊照，青澀模樣意外掀起網友熱議，不少人直呼「完全認不出來」。對此，她昨（14日）再度發文回應，哭笑不得表示：「有差這麼多嗎？」並大方分享自己一路以來的外型轉變與心境歷程。

優格姐姐透露，過去的自己是「萬年中分黑髮」，私下非常喜歡黑髮、沒有瀏海的成熟風格，直到後來進入兒童台工作，才為了角色形象被改造成妹妹頭並染成棕色，整體風格瞬間轉為甜美可愛，回顧這段造型變化，她也自嘲笑說：「以前的自己，好像真的跟可愛掛不上邊。」

優格姐姐過去的造型十分青澀。翻攝優格姐姐臉書

除了外型引發討論，她也正面回應網友對她「常回顧過去」的疑問，優格姐姐提到，日前有網友在影片下留言詢問：「為什麼離開前公司了，還要常發以前的照片？」她坦言，那段在前東家的時光，對她而言充滿快樂與美好，同時也夾雜著痛苦、糾結與自我懷疑，是一段相當複雜卻深刻的人生歷程。

對此，優格姐姐堅定表示，離開前公司不代表要否定過去，也不需要抹掉它，她感性地說，正是那些刻骨銘心的經驗，成就了現在的自己，也因為那段時光，才有後來許多孩子長大後回來與她「相認」，成為珍貴的回憶，她也坦言，至今偶爾聽到前公司的音樂，仍會忍不住感動落淚。



