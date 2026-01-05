曲棍球冠軍戰爆暴力衝突！28歲前國手爭球失控 連揮5拳暴打國三生

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

第51屆「假日盃滑輪曲棍球全國聯賽」昨（4）日晚間在新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，卻爆發嚴重球場暴力事件。由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對上以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），開賽僅8分鐘，一名28歲黃姓前國手選手在爭球過程中，疑似情緒失控，將15歲國三林姓球員推倒在地，並壓制對方朝後腦連揮5拳，畫面曝光後引發社會譁然，家屬憤而報警提告。

第51屆「假日盃滑輪曲棍球全國聯賽」昨（4）日晚間在新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，卻爆發嚴重球場暴力事件。(圖／翻攝 Yi-Der Wu YouTube)

這場比賽為公開B2組別，開賽約8分鐘時白隊已領先2分。事發當時雙方球員在爭球時發生碰撞，黃姓球員疑似先將林姓球員推倒，隨即整個人壓在對方身上，朝其後腦猛烈揮拳，時間長達數秒，當下白隊其他球員一度愣在一旁未即時制止，直到黑隊球員與裁判衝上前，衝突才被拉開。

遭攻擊的林姓球員倒地後一動也不動，約5分鐘無法起身，隨後在他人攙扶下離場，並緊急送醫檢查。醫師初步評估為皮肉挫傷並有輕微腦震盪情形，所幸無生命危險。林姓球員父親目睹孩子被打，當場氣得說不出話，事後已前往警局報案，要求追究責任。

更引發爭議的是，動手的黃姓球員不僅年齡明顯高於對手，據了解還曾是退役國手，並兼任裁判身分。桃園市議員黃敬平隨後在臉書發文痛批，28歲成人選手對國中生出手，「這不是情緒失控，而是赤裸裸的球場暴力」，直言在場多為社會人士、教練甚至裁判，卻對未成年球員下重手，完全違背運動家精神。

一名桃園哈雷隊非當事球員的家長也氣憤表示，滑輪曲棍球本來就屬高碰撞運動，推擠在所難免，但這起事件已完全超出比賽範疇，「把孩子壓在地上打，真的看不下去」，擔心此舉不只造成身體傷害，更可能在孩子心中留下陰影，影響未來對運動的熱情。

假日盃滑輪曲棍球全國聯賽已舉辦超過50屆，涵蓋幼幼組至公開組，參賽者包括現役、退役國手及基層選手。針對本次球場暴力事件，將啟動調查程序，並對涉事球員祭出禁賽等懲處，避免類似事件再度發生。

