曲棍球前國手暴打國中生！失控畫面曝光 他到案竟稱：我也被罰出場

台北市溜冰協會舉辦第51屆「假日盃曲棍球全國聯賽」，4日晚間的冠軍賽由「青焰九尾隊」出戰「桃園哈雷隊」。不料比賽中一次爭球推擠時，九尾隊28歲黃姓前國手情緒失控，竟出拐推倒哈雷隊一名國三選手，並連續出拳將學生打成腦震盪，影片曝光讓網友拳頭都硬了。事後學生家長提告，黃男到案坦承有動手，但有被裁判驅逐出場，自認受到懲罰。

國三少年當晚就醫檢查確診輕微腦震盪，父親持診斷證明報警提告傷害罪。昨（5日）下午黃男接獲通知到警局說明，坦承比賽中發生碰撞，因為被撞到鼻子，才會情緒失控動手打人，原本想跟對方道歉，但已被裁判驅逐出場「我也受到懲罰」，且不知道對方是學生。

據悉，黃男除了是前國手，也曾擔任過裁判。這次只因比賽中的合理碰撞，就失控將學生壓制在地毆打，讓網友及其他家長都看不下去。而效力青焰九尾隊的成員多是成人，其中不乏退役國手、教練或裁判，反觀桃園哈雷隊主要選手以學生為主。

北市溜冰協會今（6日）公告，針對該場比賽「淺色（青焰九尾隊）32號球員」嚴重暴力違規事件，個人處以終身禁權，即日起無限期停止參與該會所屬或主辦賽事，撤銷參賽資格，5年內不得申訴；隊伍則禁賽1屆。北市溜冰協會嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，表示絕不姑息球場暴力，請各隊共同維護運動家精神。

