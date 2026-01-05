曲棍球場上「火爆」 國中隊員遭成年對手「推倒狂毆」

台北市溜冰協會主辦的假日盃曲棍球全國聯賽，昨天晚間的冠亞軍賽爆發衝突。（圖／翻攝自＠Yi-Der Wu YT）





曲棍球場上「火爆」！台北市溜冰協會主辦的假日盃曲棍球全國聯賽，昨天晚間的冠亞軍賽爆發衝突！奪冠隊伍一名隊員跟對手爭球時，竟然將人推倒在地，猛揮5拳。被打的球員只是國中生，打人的已經是成年人，還曾擔任國手，國手過往經歷也遭到起底，家長氣到到警局報案提告。

白衣跟黑衣兩名球員場上爭奪曲棍球，沒想到下一秒，身穿白衣32號男子疑似將另一隊球員推倒在地，還連續朝他的後腦猛用力揮5拳，只見遭拳襲的林姓球員，當場癱軟在地無法起身。

事發就發生在台北市溜冰協會主辦的51屆假日盃全國聯賽，由成年男子組成的青焰九尾隊（白隊），對戰以國中生為主的桃園哈雷隊（黑隊），但開賽後的八分鐘竟發生暴力事件。

其他學員家長：「這個衝撞是比較頻繁，因為他太快了，但是他一般衝撞只是大家只是啊，停一下停一下，也沒有說要揮手打人這樣，啊他是整個把他壓在地上打，所以說其實看著很...很憤怒。」

打人的正是一名28歲黃姓選手，也是名退役國手，甚至還兼任裁判，竟然在比賽中把年齡僅自己一半的國中生，壓在地上毆打，就連隸屬哈雷隊的教練也不滿強調這根本是蓄意傷害，甚至其他家長也看不下去。

其他學員家長：「幾乎所有人都一副嬉皮笑臉的樣子，這很糟糕啊，所以希望說，以後揍人就禁賽了啦。」

據了解林姓球員緊急送醫檢查後，出現輕微腦震盪，父親當下也氣得說不出話，已經到警局報案，而白隊隊員多是社會人士，加上當時已領先2分，即便出現球場暴力，主辦仍還頒獎給白隊。

其他學員家長：「我本來是希望說欸，啊有沒有贏都沒關係，反正就是一個運動嘛，但是這個...這個EQ太差。」

只是原本以培育基層，向下紮根為宗旨的賽事，如今場上爆發衝突，再度引發關注，相關責任跟後續懲處，仍有待主辦單位進一步釐清。

