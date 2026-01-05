曲棍球暴力盃？28歲退役國手海灌國中生5拳「揍到倒地不動」

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽冠軍賽昨（4日）舉行，期間卻出現暴力事件，一名28歲退役國手，竟然在比賽中將國中球員壓在地上爆打，朝著人家的頭連捶5下，導致對方躺在地上一動也不動，過了好一段時間才有辦法起身，相關畫面在網上曝光引起公憤，據悉，國中球員的父親已至警局報案。

假日盃曲棍球全國聯賽冠軍賽出現暴力事件。（示意圖／Pixabay）

這場比賽是由成年球員組成的「青焰九尾隊」（白隊）對上以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），不過就在開賽過了8分鐘，在一波攻防下，白隊32號球員先是偷推了黑隊的2號球員，在對方倒地之後，又朝著人家的頭部海灌5拳，

這還沒完，一旁的白隊36號球員事發當下在一旁目睹事發經過卻無動於衷，沒有制止隊友打人，當裁判上前制止之後，白隊32號球員還丟下手套，朝著對手瘋狂怒吼，這段畫面在網上曝光已掀起眾怒。

桃園市議員黃敬平事後在臉書發文，稱白隊32號球員現年28歲，是一名退役國手，對於他將對手、年紀小一半的國中球員打成這樣感到難以置信，「更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？」

《自由時報》報導，遭毆打的黑隊2號球員，是一名國三生，從畫面中可見，他被白隊球員狠K之後，久久無法起身，過了好一陣子才站起來離場。

針對這起事件，其父親已經至警局報案，文山二分局指出，林父指控對方以徒手方式壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成其身體鈍挫傷，為維護自身權益，故持醫院診斷書至所報案提告，全案依規定受理後，將通知相對人到案說明。

警方也呼籲，民眾發生糾紛時，應以理性方式處理，對於任何形式之暴力行為，警方將依法嚴正查處。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

