曲棍球比賽時暴打15歲國中生 竟是28歲前國手黃柏瑞

記者莊淇鈞／新北報導

前國手黃柏瑞趴在林姓國中生身上揮拳毆打。（圖／翻攝畫面）

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，前天（4日）晚間在新北市中和區進行冠亞軍賽，分別是白隊（成年男子組成）、對戰黑隊（國中生為主），未料比賽才進行不到10分鐘，白隊的1名28歲黃姓球員，竟將黑隊的林姓國中生推倒在地，然後猛力朝其後腦杓連揮5拳，此舉引發社會撻伐，比賽結束後，林姓球員由父親陪同，至北市文山警二分局報案提告傷害。這名遭指控的退役國手就是曾任中華曲棍球代表隊國手28歲黃柏瑞，到案坦承在比賽中有揮拳攻擊對手，警詢後被依傷害罪函送。

廣告 廣告

從曝光的影片可以看到，比賽進行間，黃男與林姓國中生正在爭球，黃男疑心生不滿，待林姓國中生摔倒之後，竟整個人趴在他身上，竟情緒失控、憤怒揮拳毆打林男，一開始白隊隊員有點傻眼，站在一旁未阻止，直到裁判衝上前制止，2隊的球員也紛紛衝進場內。被毆打的林姓國中生，被拳頭擊中頭部，暈眩倒地無法起身，送醫後有輕微腦震盪。

事發當下，林男父親直擊這一幕，當場氣得說不出話，已到警局報案。桃園市議員黃敬平在，也在臉書上氣憤發文，表示「一名28歲的成人選手、還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」。

黃敬平更指出「更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛。嚴正譴責這種球場暴力行為！並且支持家長提告」目前警方與賽事單位，都在進行釐清與調查。

受傷的林姓國中生賽後由父親陪同前往台北市立萬芳醫院驗傷，之後再到文山二分局興隆派出所報案提告，林父憤怒向警方指出，兒子參與曲棍球比賽時，遭競爭隊伍身著32號球衣黃姓球員以徒手方式壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成前額及後腦鈍挫傷，而警方受理後，將發通知書通知黃姓球員到案說明，依傷害罪嫌偵辦。而遭提告傷害的的退役國手就是曾任中華曲棍球代表隊國手28歲黃柏瑞。

黃柏瑞看到媒體報導後主動到案向警方說明，他坦承在比賽中有衝撞對方揮拳攻擊，但他也被裁判判決出場，認為自己行為後續交司法調查釐清，警詢後黃柏瑞被依傷害罪函送新北地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

年前大掃除發現隨身碟竟藏妻1年偷吃39次鐵證 綠帽夫怒提告結果曝光

新北嬤騎機車「慈祐宮」前突急煞參拜 後方機車險撞上騎士爆粗口

暴衝男捷運出口怒吼「我有槍」釀1警受傷 涉恐嚇公眾等罪起訴

71歲新北翁開車闖紅燈猛撞機車 乘客噴飛斷腿畫面曝光

