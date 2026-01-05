曲棍球賽變調！ 退役國手「為爭球」暴打國三生

第51屆「假日盃曲棍球全國聯賽」昨（4）晚在新北市中和進行冠亞軍賽，沒想到竟爆發球場暴力事件！當時比賽才剛開始8分鐘，一名28歲的黃姓退役國手在爭球過程中情緒失控，將15歲、就讀國三的林姓球員推倒在地，並朝對方後腦連揮5拳。

28歲前國手失控 推倒15歲球員朝後腦揮5拳

據了解，當時比賽開賽僅約8分鐘，白隊與黑隊在爭球過程中發生碰撞，其中一名白隊球員在推擠中情緒失控，將對手推倒在地後動手連揮5拳，直到其他球員與裁判緊急上前制止，衝突才停止，而遭攻擊的球員一度倒地不起。

被害者為一名15歲就讀國三的林姓球員，所屬黑隊成員皆為國中生；動手的白隊球員則為28歲的黃姓男子，為成年選手，且具有退役國手身分。目擊民眾表示，觀賽多年首度看到如此情況，令人震驚，成年人在場上對國中生動粗，非常不可取。

事後，林姓球員全身多處挫傷，家長也不願姑息，目前已正式提出告訴。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

桃園／賴心怡 責任編輯／蔡尚晉

