曲棍球賽退休國手施暴 國三對手被5拳捶後腦

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，昨（4）日晚間在新北市中和曲棍球場進行冠軍賽，沒想到比賽進行到一半，一名28歲的黃姓退休國手，在場上推倒國中3年級的選手，甚至將人壓在地上朝他後腦連揮五拳，少年被帶到場外時，全身顫抖無法動彈，比賽一結束家長立刻帶選手驗傷提告。打人球員所屬球隊，今（5）日下午發出聲明，嚴厲譴責暴力行為，除了表示歉意，也祭出永久除名的最高懲處。

比賽中白隊抄到黑隊球，俐落控球準備進攻，沒想到過半場後遭到抄截，瞬間攻守交換但接下來這一幕，讓現場全傻了。黑隊隊員被撞倒，對方不善罷干休一連出手好幾拳，其他人見狀卻沒阻止，直到裁判衝上前將兩人隔開，傷者已經趴在地上一動也不動，隊員全愣住過幾秒才衝上前勸阻。

桃園哈雷隊教練說：「對方的球員先把我們的球員推倒，推倒之後其實小朋友已經趴在地板上，不會動了，他再上去打了好幾拳，當下扶他起來的時候是在顫抖啦，直到在場外休息的時候，是整個人不能動。」

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，3日、4日在新北市中和曲棍球場展開，台北哈雷隊當天氣勢如虹，連贏4場比賽但冠軍賽卻上演暴力事件，遭毆打的隊員還只是一名國中生，桃園哈雷隊教練說：「因為家長目前是先去驗傷，然橫去警察局備案提告這樣。」

傷勢嚴重，因為對國中生出手攻擊的竟是一名28歲的黃姓前國手，當事球隊5日下午也發出5點聲明，表示球隊嚴厲譴責暴力，也將會尊重並配合官方裁決，至於內部將祭出永久除名的處分，後續除了配合法律程序，也對受傷球員致上歉意，將以此為戒加強內部管理。

桃園市議員黃敬平說：「這不只是情緒失控而已，更是無法容忍的球場暴力行為，特別是打人球員所屬的球隊，當時已經領先，他們佔盡了優勢，我希望主辦單位以及相關的協會，一定要嚴懲這起暴力事件。」

國中生家長，當天比賽結束後，已立即到派出所提告傷害，目前警方已通知當事人到案說明，球場變成拳擊場，運動家精神蕩然無存。

