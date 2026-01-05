曲棍球賽退役國手打國中生 北市溜冰協會祭停權處分

兩隊積極搶球，賽事激烈，白隊球員突然把人推倒，自己跟著倒地壓在對手身上，接著又有猛烈攻擊。在後腦勺、頸部等部位一連暴打5拳，被裁判制止才終於停手。但挨打的球員還只是國中生，身上受到鈍挫傷，父親在場看了不捨，已帶孩子驗傷、報案提告傷害。

同隊其他家長表示，「當下發生的時候，我們全部都很錯愕。有去前面質問對方，對方就說你們怕打架就不要來打球。他們的態度實在是很過分。受傷學生爸爸當下其實，他已經氣到一句話講不出話來。」

比賽引爆衝突在第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，4日在新北市的中和運動中心舉行。當時進行的賽事是混齡組別，一隊是國中生、一隊多為社會人士在爭冠軍。

但剛開賽8分鐘，成年隊保持領先，為什麼還動怒出手？而涉案28歲黃姓男子，被發現是名退役國手，還兼任裁判工作，但截稿前未能取得回應。

台北市溜冰協會副裁判長周先生指出，「施暴者他只有回應我一句話，就是他認為說比賽推擠太多。那昨天的情況很明顯就已經是針對人，完全是逾越了這個規則。所以我們很慎重地針對這個部分，我們就召開了裁判委員會。」

儘管曲棍球運動過程中難免有肢體接觸，但全案經主辦單位台北市溜冰協會審議，認定是蓄意攻擊，對他祭出暫時停權，禁止參加協會舉辦的賽事。

北市體育局則回應，他不具官方的裁判及教練資格、此次活動是民間自行舉辦，目前只能持續追蹤。



