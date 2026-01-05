曲棍球賽驚傳暴力衝突！28歲前國手暴打15歲國中生 連揮5拳毆到腦震盪

記者林盈君／新北報導

4日晚間，第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，於新北市中和區展開冠亞軍賽，分別是白隊（成年男子組成）、對戰黑隊（國中生為主），未料比賽才進行不到10分鐘，白隊的一名28歲黃姓球員，竟將黑隊的林姓國中生推倒在地，之後黃男整個人趴在對方身上，用力揮拳朝林姓國中生毆打，整個過程都被拍下，而比賽出現暴力衝突，尤其是成年人毆打國中生，讓現場家長都非常憤怒。

黃姓球員趴在對方身上，揮拳朝林姓國中生毆打。（圖／翻攝畫面）

從曝光的影片可以看到，比賽進行間，黃男與林姓國中生正在爭球，黃男疑心生不滿，待林姓國中生摔倒之後，竟整個人趴在他身上，竟情緒失控、憤怒揮拳毆打林男，一開始白隊隊員有點傻眼，站在一旁未阻止，直到裁判衝上前制止，2隊的球員也紛紛衝進場內。被毆打的林姓國中生，被拳頭擊中頭部，暈眩倒地無法起身，送醫後有輕微腦震盪。

事發當下，林男父親直擊這一幕，當場氣得說不出話，已到警局報案。桃園市議員黃敬平在，也在臉書上氣憤發文，表示「一名28歲的成人選手、還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」。

黃敬平更指出「更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛。嚴正譴責這種球場暴力行為！並且支持家長提告」目前警方與賽事單位，都在進行釐清與調查。

