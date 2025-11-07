「曲線援烏」! 歐洲對烏軍援加速成型 韓、波、瑞三國打造「後備補給鏈」
[Newtalk新聞] 歐洲多國近日加快軍援烏克蘭步伐，以儘速建立起新的「後備補給鏈」，其中，南韓、波蘭與瑞典的合作模式成為焦點。俄烏戰爭周遭國家——波蘭，其國防部也宣布正式啟動全國性軍訓計劃。
據《Euromaidan Press》報導指出，南韓雖名義上仍維持武器出口禁令，但透過「後填（backfilling）」模式「曲線援烏」。該模式中，波蘭向首爾採購價值 140 億美元的新型 K2 坦克與 K9 自走砲，並將自家老式蘇製裝甲車與坦克轉交烏克蘭。
據報導，這種「代供援助」模式已被羅馬尼亞及波羅的海國家仿效；報導更指出，日本與阿拉伯聯合大公國未來可能跟進相關模式進行。
與此同時，德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長帕佩格（Armin Papperger）透露，首批「山貓」（Lynx）步兵戰鬥車已完成組裝，即將運抵烏克蘭；其中第一輛原型車已於冬季交付烏軍，用於測試和戰場適應訓練。
在空軍戰力方面，瑞典政府也正研究以出口信貸、軍事援助基金以及凍結俄資等方式，協助烏克蘭購買最多 150 架瑞典製多用途戰機「獅鷲」（Gripen）。若是軍購成案，這將成為烏克蘭戰後空防重建的最大單筆合作案。
波蘭國防部也宣布全國性公民軍訓計畫正式啟動，國防部長警告「這是自二戰以來最危險的時代」。另一方面，《商業內幕》（Business Insider）報導指出，荷蘭近日以價格「每架 1.15 美元」向羅馬尼亞出售 18 架 F-16 戰機，並正式移交所有權。外界認為，荷蘭藉此釋出空間以換裝 F-35 戰機，同時協助羅馬尼亞提升防空實力，間接增強聯盟防禦能力。而羅馬尼亞則答應把其中一半的資源用來援助烏克蘭。
