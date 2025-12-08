曳引車台2線衝入對向撞貨櫃車 4車事故釀1死1傷

（中央社記者王朝鈺新北8日電）簡姓男子今天凌晨駕駛曳引大貨車，行經新北市貢寮區台2線時，車輛打滑衝入對向車道與貨櫃車對撞，造成後方2輛車追撞，簡男受困車內，救出時已明顯死亡。

警方初步調查，簡男（54歲）凌晨4時許，駕駛營業曳引大貨車，行經台2線99公里處往宜蘭方向時，車輛打滑撞擊中央分隔島後衝入對向車道，撞上林姓男子（29歲）駕駛的貨櫃車，後方的貨櫃車見狀緊急煞車，導致另一輛大貨車煞車不及追撞前車。

救護人員獲報到場，發現簡男受困車內，救出時已明顯死亡並未送醫，林男則受到輕傷，送往基隆長庚醫院救治，事發後，警方對除了簡男之外的3名駕駛實施酒測，都沒有酒精反應。

瑞芳警分局調派9名員警至現場疏導交通，公路局北區養護工程分局基隆工務段人員清晨6時許抵達現場，並調派大型拖吊車協助處理事故，上午7時許，先將林男駕駛的貨櫃車拖吊離開現場，恢復單線雙向通行。（編輯：李淑華）1141208