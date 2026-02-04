曳引車撞進民宅 司機未繫安全帶被拋出車外 當場死亡

台東市中興路一輛曳引車撞進民宅，司機被拋出車外，當場死亡。（警方提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東市中興路六段四日早上六時四十六分，發生曳引車撞進民宅車禍意外，蘇姓司機因未繫安全帶，撞擊間被拋出車外，當場死亡；停在屋外一輛自小客車也幾乎全毀；張姓屋主一家幸運的還在屋內未出門，詳細車禍發生原因，由台東交通小隊調查釐清中。

警方指出，三十五歲蘇姓司機駕駛自用曳引車，沿中興路六段外側快車道由南向北，往市區方向行駛，行進間車輛不明原因突然失控，車頭傾斜，底盤冒著火花，滑行衝進對向民宅，駕駛因未繫安全帶被拋出車外，當場死亡，車上滿載的太空包泥土散落滿地。

張姓屋主表示，在裡面聽到巨大的「碰」一聲，原本以為是地震，想出門查看門卻打不開，於是從後門出來，才發現家門被撞了，相當恐怖。

曳引車滿載用太空包裝的泥土，重量不輕，把民宅圍牆撞斷，堵住大門，原本停在門前的休旅車，也被推擠約四公尺，車子幾乎全毀，曳引車司機飛出卡在泥土堆，明顯死亡。

台東警分局呼籲，駕車時務必全程繫妥安全帶，並避免疲勞駕駛，行車途中如感到精神不濟應適時休息，確保行車安全。