曳引車暴衝逆撞休旅車 一家四口卡2小時脫困

嚴重車禍，發生在宜蘭頭城，今(6)日上午，一輛曳引車經過青雲路二段，駕駛疑似精神不濟，整輛車壓過分隔島，逆向高速衝撞！休旅車根本無處可閃，遭到迎面撞上，車體前半段，被壓在曳引車頭下，一家四口受困車內；警消先將後座的小姊弟救出來送醫，找來吊車拖車，花了快兩個小時，前座的父母才陸續脫困！太太先被救出來，還心繫先生，大喊老公加油。

曳引車偏移車斗甩向分隔島，冒出大量煙塵整輛車越過中線，逆向對撞休旅車還繼續往前滑行，驚悚車禍造成休旅車上，一家四口受困車內，前座幾乎面目全非，還被卡在曳引車頭底下，夫妻倆被重壓動彈不得，先生還不斷安慰太太，警消出動油壓剪破壞車體，先將太太救出來，但她一心掛念還在車內的先生。

脫困副駕乘客(媽媽)說：「老公，加油。」即使全身傷還是用盡全力，大喊加油希望先生撐下去，警消嘗試輪胎洩壓讓車體下沉，才終於將人救出來，先生上擔架，太太喜歡宜蘭經常往返，一家四口一早從新竹出發，沒想到剛下交流道就出事，經過宜蘭頭城青雲路二段，十一點車禍發生，小姊弟最早被救出，分別表達右腹右耳疼痛，但好在都意識清楚，現場救援超過半小時後，出動油壓剪斷開車柱，媽媽也脫困但車體受損嚴重，直到快下午一點，吊車和拖車協力救援，受困兩小時的爸爸，終於能送醫急救。

肇事駕駛謝先生說：「我原本就想要停在路邊睡，啊只是說這邊還沒辦法讓我找地方停，結果就真的睡著了。」車上一家四口小姊弟都在後座，全身有多處擦挫傷好在沒大礙，副駕的媽媽骨盆骨折，最嚴重的是駕駛座的爸爸，水箱和引擎溫度高，加上重壓過久，雙腳嚴重撕裂傷和燒燙傷。

陽明交大醫院急診室醫師陳瀅旅說：「(父母)困在車內比較久，送到醫院的時候，雖然意識清楚，但是可能需要再進一步的檢查跟治療。」卅九歲的謝姓肇事駕駛，去年九月才靠行目前的貨運公司，有超載跟未過磅的違規紀錄，疑似是凌晨四點，從台北士林出發，開到宜蘭邊開邊度估肇事，警方正在進一步釐清有無疲勞駕駛。

