曳引車變道疑未抓準距離 轎車遭撞"90度旋轉"衝對向

南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東-台南報導

在台一線屏東枋山路段，一輛曳引車想變換車道，疑似沒有抓準距離，擦撞到外側車道的轎車，轎車當場向左90度旋轉，衝到對向車道，還好駕駛只是輕微擦傷。另外在國道一號台南永康路段，警方巡邏車處理交通事故時，後車疑似未注意車前狀況，高速撞上來，造成巡邏車幾乎全毀，還好員警沒受傷。





曳引車變道疑似沒抓好距離 轎車遭撞「90度旋轉」衝對向車道

遭擦撞的轎車，右側後方的方向燈幾乎被撞爛。（圖／民視新聞）





民眾拍下，開車在道路上，前方的營業曳引車，突然往右側的外側車道偏過去，是發生什麼事嗎？換個角度看，曳引車撞上轎車，轎車當場轉了90度，衝到對向車道。目擊民眾表示，車子可能是看到了來不及，還是恍神啦，就往轎車後車箱撞下去。附近店家黃先生表示，拖板車它開太快啦，切不過去，結果就撞上轎車它右邊的方向燈。

警方巡邏車處理交通事故時，後車疑似未注意車前狀況，高速撞上來，造成巡邏車幾乎全毀，還好員警沒受傷。（圖／翻攝畫面）





車禍發生後，護欄被撞凹，交通桿也散落一地，地點在台一線448.5公里處，當時開著曳引車的60歲曾姓駕駛，疑似想變換到外側車道，卻不慎擦撞到外側車道的轎車，導致轎車駕駛輕微擦傷。其他民眾就說，如果在路上，遇到大型車輛，通常會盡量保持距離。民眾表示，看到大車我都盡量閃遠一點，盡量保持距離，如果沒辦法就超車。屏東縣警察局枋寮分局組長林銘煌表示，曾姓男子駕駛營業曳引車，於內側車道變換至外側車道時，不慎擦撞北上外側行駛許姓男子自小客車，許姓駕駛輕微擦傷沒有送醫， 雙方酒測值均為0。

另外在國道一號，南向317.5公里處，凌晨2點多，則發生紅斑馬遭後車追撞事故。內側車道的紅斑馬，車尾板金整個被撞爛，肇事的白色轎車，車頭也幾乎全毀，可見當下撞擊力道多猛烈。員警到場處理車禍，原來當時紅斑馬正在處理交通事故，依標準程序開啟警示燈，沒想到後方白車，卻疑似沒注意車前路況，高速追撞上來。國道警第四公路警察大隊新市分隊長黃士原表示，後方楊姓男子駕車，疑因未注意車前狀況撞擊肇事，本案楊男輕傷送醫診治，員警未受傷。開車上路，途中的交通狀況百百種，警方也呼籲駕駛，要隨著留意路況，行駛中也要保持行車距離，安全抵達最重要。





