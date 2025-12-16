曳引車超高！ 勾電線扯倒電桿釀1傷 近6百戶一度停電

新北市 / 綜合報導

今(16)日上午，新北三峽一輛曳引車行經白雞路時，因車輛超高，車身先是拉扯到一旁電線，連帶導致電線桿倒塌。掉落的電線，還害一名行經騎士受傷，也造成附近將近600戶停電。

十幾條電線就這樣散落在馬路上，甚至橫跨雙向車道，現場拉起封鎖線，禁止車輛通行，因為前方道路的電線桿傾倒，差點砸到民宅，還害騎士受傷，救護車趕往現場，所幸騎士只有輕傷送醫，而這起意外，也連帶影響附近住家，包含添福里及嘉添里將近600戶停電，嘉添里里長李萬興說：「台電我早上就一大早就打電話給他，沒有，沒有什麼狀況。」添福里里長陳秉源說：「那個(停電)很快就恢復了。」

事發在新北市三峽區的白雞路，今日0上午7點多，一輛曳引車行經時，不慎勾到電線，導致電線桿傾倒，而掉落的電線還砸到騎士，肇事原因疑似是因為車輛超高20公分，警方也將依法開罰，新北市三峽分局吉埔派出所所長王周詮說：「該曳引車高度4.2公尺，超過法定4.0公尺，將依道路交通管理處罰條例29條1項1款，處汽車所有人新台幣3000元以上，至18000元以下罰鍰。」

車輛小心翼翼迴轉避開，正義街目前雙向禁止通行，對此相關單位也表示，預計在傍晚整修完畢。

原始連結







