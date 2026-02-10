曳引車輾斃騎士 當地5KM外11天前才撞死人

彰化縣 / 綜合報導

彰化伸港鄉發生死亡車禍！61歲男子騎乘電動機車，被同向的曳引車輾過，當場死亡，是不是視線死角發生悲劇？警方正在進一步調查採證，而當地發生死亡車禍不是個案，5公里外的和美鎮堤防道路上，11天前也發生大貨車撞死機車騎士的事故，因為當地有許多大型車輛往來工業區，居民擔心行車安全受到影響，希望警方加強取締。

曳引車撞倒電動機車停在路口中央，騎士已經明顯死亡，警方蓋上藍色帳篷，調查採證事故原因，昨(9)日傍晚4點多，彰化伸港鄉發生死亡車禍，附近民眾目睹慘狀都嚇壞了。

當地民眾說：「警察，救護車都有來，扁掉了，那個拖板車載那個鋼鐵。」機車騎士被曳引車右前車頭輾過當場死亡，警方調查，兩車都是同向行駛，是不是視線死角發生碰撞，還要釐清。

彰化縣和美警分局交通分隊分隊長柯岳良說：「曳引車與前方呂姓男子所駕駛電動輔助自行車，所駕駛之電動輔助自行車，發生碰撞。」肇事駕駛沒有喝酒，但這輛電動機車是無照上路，事故地點車流相當大，警方調查。

9日伸港鄉中興路與興工路口，曳引車撞死61歲電動機車騎士，這起車禍不是個案，就在5公里外的和美鎮，1月29日早上11點多，濱海路旁邊的堤防道路，也發生大貨車撞死機車騎士事故，相隔11天，接連發生2起死亡車禍。

當地民眾說：「這邊是工業區啊，大車的流量很大。」民眾認為，從和美到伸港這一帶，有許多大型車輛要進出工業區，不但車流大，有些車輛的車速也很快，希望警方能實施科技執法，取締超速與超重，確保民眾行車安全。

