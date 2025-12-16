曳引車過高拉扯電線！電線桿倒壓鐵皮屋 近600戶停電

一起電線桿倒塌事故於新北市三峽區發生，造成道路中斷及近600戶停電。事故發生在16日早上7點多，當時35歲龔姓男子駕駛一輛超高的曳引車行經白雞路時，不慎拉扯到電線，導致電線桿倒塌。此意外波及一名51歲蘇姓女機車騎士，她因此輕微受傷送醫。事故導致正義街雙向道路暫時封閉，並影響附近596戶居民停電，預計要到當日下午5點多才能恢復供電。

事發當時，龔姓男子駕駛的曳引車高度達4.2公尺，超過法定標準0.2公尺。當車輛行經新北三峽區白雞路時，車身不小心拉扯到電線，造成電線桿倒塌。倒下的電線桿壓在鐵皮屋上，同時橫跨兩線道路，電線垂落路面，完全阻斷了交通。事故發生在上班尖峰時段，對當地交通造成嚴重影響。

警方與救護人員迅速趕抵現場，一方面疏導交通，一方面將受傷的蘇姓女騎士送醫。三峽吉埔派出所長王周詮表示，這起事故是因為車身高度高於規定，拉扯電線導致電線桿倒塌。事故現場正義街雙向道路已暫時封閉，由6名警力負責疏導交通，相關單位也正全力搶修中。

王周詮進一步說明，肇事駕駛將依道路管理處罰條例第29條1項1款，處以汽車所有人新台幣3000元以上至18000元以下罰鍰。此外，這次電線桿倒塌意外還導致附近添福、嘉添一帶共有596戶停電，預計要到當日下午5點多才會修復完成。

這起事故提醒大型車輛駕駛人必須注意車輛高度限制，避免因疏忽而造成公共設施損壞及民眾生活不便。肇事駕駛因未注意到車身高度，引發了一連串的意外事故，不僅影響交通，也造成大範圍停電，對社區居民的日常生活帶來顯著影響。

