曳引車２顆大輪胎迎面砸來 台７４線２轎車被砸中
記者陳金龍／台中報導
三十歲林姓男子十二日近中午駕曳引車沿台七十四線中線車道往草屯方向行駛，行駛中突然因右後輪螺絲斷裂，導致右後兩輪脫落滾至車道上，並砸中休旅車及轎車，所幸無人傷亡。
警方調查，林姓男子駕駛營業用曳引車，當時沿台七十四線中線車道往草屯方向行駛，在二十九點七公里處時右後輪螺絲疑因疲乏斷裂，導致右後方兩輪同時脫軸，雙巨輪在車道上高速翻滾暴衝，後方兩輛休旅車與轎車閃避不及，硬生生被砸中，現場駕駛驚呼連連。
兩車遭擊中後緊急滑靠路肩，林男發現情況也立即將車停妥查看，幸好未引發連環事故，警方到場後確認，林男並無酒駕情形，但因車輛維護疏失，須負責後方兩車損壞賠償，並依《道路交通管理處罰條例》進一步認定裁處。
