更上一層樓？網友敲碗賈永婕選台北市長 王世堅稱讚：確實是好人才

美國攀岩大神霍諾德（AlexHonnold）昨完成徒手攀爬台北101壯舉，其中台灣登上國際版面的幕後推手之一，正是台北101董事長賈永婕，不少網友也敲碗她選台北市長。對此，民進黨立委王世堅今天（26日）稱讚，賈永婕確實是很好的人才，這次霍諾德完成徒手攀登101，創下世界紀錄，證明賈永婕當時的判斷都是正確的。

隨著霍諾德徒手登上台北101震撼全球，也有不少網友點名賈永婕「更上一層樓」挑戰台北市長。民進黨立委王世堅今早在立法院受訪時表示，賈永婕當然是人才，但要看她有沒有這部分興趣跟生涯規劃，自己不太了解，但她確實是很好的人才。

王世堅分析，賈永婕有個特點是「願意承認錯誤並馬上修正」，知錯能改是擔任公職很好的參考，這次霍諾德完成徒手攀登攻頂台北101，創下世界紀錄，也證明賈永婕當時的判斷都是正確的，若保守一點，可能拒絕這樣的申請，但賈不但深入了解後，也把握住機會同意。

王世堅補充，從賈永婕佈置國旗的決策過程，也發現她不會彰顯個人，而是彰顯整個台灣，確實是很好的參選人。

此外，前民進黨立委謝欣霓今天在臉書發文，起初包括她在內的許多人都不看好賈永婕接掌台北101，當時質疑向101這樣嚴肅的國家門戶，若沒有豐富政治歷練，是否有能力駕馭並有亮眼表現，如今101透過攀爬活動被世界看見，「我必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉」。

謝欣霓認為，當年陳水扁參選台北市長甚至總統時，起初也沒多少人看好能勝選，但只要做好準備等待機會，就能實現翻轉，看到有人建議賈永婕出來選台北市長，既然目前民進黨內對於參選台北市長的意願與勇氣不足，由具備三鐵精神、意志堅強的賈永婕出來參選，是一個非常好的想法。



