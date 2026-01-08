更保分會贈鞋助更生家庭 鄭銘謙：強化復歸支持

（中央社記者蘇木春台中8日電）台灣更生保護會台中分會，今天舉辦清寒更生家庭贈鞋活動，法務部長鄭銘謙出席表示，活動不僅是物資的暖心援助，更是強化復歸支持系統，從根本上提升更生人復歸社會的成功率。

活動今天在台灣台中地方檢察署大禮堂舉辦，鄭銘謙、台灣更生保護會董事長張斗輝、更保台中分會主委廖學從與中國國民黨籍立委楊瓊瓔等人皆出席。

廖學從表示，贈鞋計畫源自一次監所關懷活動，他見1名剛出監的更生人，腳上僅穿著簡單的藍白拖。他詢問時，對方表示，因服刑多年，鞋子早已發霉，與家人失去聯繫，也無力為自己準備一雙新鞋，他便發起贈鞋計畫。

更保台中分會先向知名品牌鞋廠董事長蕭瑞芬，募集4000雙鞋子，去年間分送給甫出監的更生人，今年度針對家庭支持服務案家，第一階段有12個家庭符合發放資格，共發放84雙鞋，後續將持續針對更生弱勢家庭發放。

鄭銘謙表示，更保台中分會此舉，不僅是物資的暖心援助，更是落實「以家庭為中心」強化復歸支持系統，透過修復家庭關係、穩定家庭功能，從根本上提升更生人復歸社會的成功率。

會中並舉辦「換鞋儀式」，由個案「小琪」分享過去曾因迷失方向入監，出獄後更保協會陪伴與輔導的歷程。「小琪」收到新鞋後，讓她的孩子換上鞋子，兩人還溫暖擁抱。

楊瓊瓔說，捐贈活動對更生朋友是有力的支持，要感謝更生保護會為社會注入穩定的力量，在包容與支持下，讓更生朋友能更穩健走向正途。（編輯：李淑華）1150108