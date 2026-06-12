更保台北分會戒癮更生人做粽子 法務部長、北檢檢察長傳愛植物人

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法務部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊立等人到更保台北分會製作粽子。（圖／台北分會提供）

端午佳節即將到來，臺灣更生保護會臺北分會昨（6月11日）邀請法務部長鄭銘謙、臺北地檢署檢察長王俊力、更保臺北分會主任委員林炳耀，同時召集中華民國耕心希望協會安置戒癮更生同學，一起製作「雅饌美味」南北粽。讓更生人將滿滿感恩的心包進粽子裡，感謝家人、社會的接納，有重新開始的機會。

每一粒粽子，從備料、包葉、內餡到綁線，都代表著更生朋友的努力與祝福。過去他們曾誤入歧途，在社會與司法的幫助下改變自己、學習技術，如今試著成為也能回饋社會、投注資源的一分子。「更生傳愛，司法溫暖粽情粽意」，不只是一粒粽子帶來的溫度，更是曾接受過幫助的更生朋友們，將收到的愛與支持繼續傳遞下去，讓愛的循環生生不息。

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更保台北分會傳愛至創世基金會志工及植物人家屬。（圖／台北分會提供）

這份愛的溫暖，除散播到清寒更生家庭、孤老更生人，也傳愛至創世基金會志工及植物人家屬。長期臥床的植物人如更生同學一樣，都需要家人社會的支持與協助，有些植物人不乏是因毒駕、酒駕或其他犯罪事件，成為無辜受害的被害人。

這次活動希望療癒被害人的心理創傷，同時幫助更生同學改過遷善，闡述「修復式司法」的精神—司法不單只有冷冰冰的刑罰，更具有柔性撫慰、全面修復社會關係的溫暖力量。過去毒癮、酒癮等問題曾對家庭與社會安全網造成無形的衝擊與傷害；如今，戒治成功的更生同學在更保的陪伴下學習承擔責任、彌補過錯、重建生活，回饋社會。

創世基金會感謝法務部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊立等人協助。

本次活動不只贈送更生朋友親手製作的粽情粽意美味粽、真心真意烘焙點心禮盒，更結合元大文教基金會、東森社會福利慈善基金會、花仙子股份有限公司等民間資源，提供成人紙尿褲、防護墊、洗髮精、洗衣精等實用照護生活用品，緩解其經濟困境與喘息壓力，期許家屬們在艾草飄香中，渡過充滿感恩的端午佳節。

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