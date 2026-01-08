更保臺中分會《希望的鞋 讓愛傳遞不妥協》捐贈 助家庭支持穩固更生根基

《希望的鞋 讓愛傳遞不妥協》捐贈活動大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】更保臺中分會於今（ 8 ）日在司法大廈7樓大禮堂舉辦《穿上希望的鞋，讓愛傳遞不妥協》捐贈儀式。

法務部部長鄭銘謙表示，前一段時間，我們透過「一雙鞋．走正路」計畫，將社會的愛心與祝福，送到即將出監的受刑人手中，陪伴他們在人生的重要轉折點，勇敢踏出回歸社會的第一步。今天，我們再次齊聚一堂，延續這份善意，將鞋子親自送到清寒更生家庭的手中，讓關懷不只停留在出監的那一刻，而是真正走進家庭、走進生活。對許多更生家庭而言，生活重建的道路往往充滿挑戰。孩子的成長需要穩定的支持，家庭的日常需要踏實的依靠，而一雙合腳的鞋，看似平凡，卻是走向學校、走向工作、走向生活的重要起點。今天將鞋子直接送到家庭手中，正是希望這份關懷能夠化為實際的力量，陪伴每一個家庭在重建生活的路上，走得更安心、更踏實。

能換上新鞋，象徵著「傳承希望」與「守護家庭」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺灣更生保護會董事長張斗輝表示：特別感謝臺中分會廖主任委員學從發起，並由知名品牌鞋廠蕭瑞芬董事長響應捐贈愛心運動鞋，給家庭支持服務更生人及其家屬，讓更生家庭在農曆年前，能換上新鞋，象徵著「傳承希望」與「守護家庭」。善心企業家廖主委與蕭董事長的善舉，不僅讓更生朋友感受到社會的接納與關懷，更讓更生家庭子女感受到溫暖與善意。

更保臺中分會主任委員廖學從先生表示：家庭的穩定是更生人重返社會最堅實的後盾。「家庭支持及援助方案」的核心，即是解決出監更生人出監後家庭面臨的經濟與困境，讓更生人能順利復歸社會。



本次計畫特別將知名品牌鞋廠蕭瑞芬董事長捐贈的愛心運動鞋，延伸致贈給需要幫助的家庭成員 。廖學從主委感性地指出：「這雙鞋不只是一雙鞋，它代表的是一份『家庭支持』的承諾。當家庭結構穩固，復歸的路自然不會走歪，因為有愛他的家人在等他」。

《希望的鞋 讓愛傳遞不妥協》捐贈活動合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動現場邀請到個案小琪現身說法。小琪坦言，過去曾因迷失方向讓家人傷心欲絕，甚至一度覺得回家的路遙不可及。在更保會長期的陪伴與輔導下，她下定決心穿上這雙象徵「重新開始」的新鞋。小琪動容地表示：「這雙鞋不僅保護我的腳，更提醒我要踏踏實實地走每一步。我想讓孩子看到，媽媽現在每一步都走得很正」。

活動的高潮點在於「換鞋儀式」，由家支方案的個案小琪的兒子小豪穿著破舊鞋子，換上亮眼的新球鞋。這一幕象徵著「傳承希望」與「守護家庭」，當孩子們穿上新鞋興奮跳動時，現場氣氛溫馨動人。廖主委對此表示，這就是家庭支持的力量，更保會將陪著這些家庭，一步一腳印走向充滿陽光的未來 。

更保臺中分會今8日舉辦《希望的鞋 讓愛傳遞不妥協》捐贈，助家庭支持穩固更生根基。（圖/記者廖妙茜翻攝）

法務部將持續督導更生保護會，以「家庭支持服務方案」為核心，提供更生家庭全程的陪伴與支持。政府與社會各界正合力建立一條穩固的「希望連通道」，讓更生人在重返社會後，能持續感受到關懷，並在家庭復原力的支撐下，與家人共同站穩腳步，開啟有尊嚴的新人生 。