更保贈弱勢出監受刑人新鞋 盼行正途走正路

（中央社記者劉世怡台北17日電）台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向企業募集全新4000雙運動鞋捐贈矯正署，今天舉行捐贈儀式，未來將由矯正機關將鞋轉送給經濟弱勢出監受刑人、更生家庭。

財團法人台灣更生保護會台中分會「一雙鞋走正路」計畫贈鞋儀式，今天下午在法務部舉行。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，感謝活動發起人、台中更保主任委員廖學從「溫暖有愛」的善舉，將自己一個細微的觀察，化為全國性的關懷行動。

鄭銘謙說，這雙鞋蘊含著深刻希望與期許，不只提供物資解決出監受刑人燃眉之急，更是讓他們能夠感受到希望，傳遞來自社會的鼓勵與祝福，並承載著社會對其勇於改變、堅持向善的期許，因此收到新鞋的更生朋友，也都會收到部長的一封信，鼓勵「在未來邁開步伐、翻轉人生」。

廖學從說，因一次參訪監所，發現經濟弱勢的出監受刑人，原有鞋子早已破損或不合腳，也沒錢買鞋，經奔走獲品牌鞋廠董事長蕭瑞芬應允並捐出4000雙全新運動鞋，展現對社會關懷的共同理念，期盼這雙新鞋能成為陪伴更生人站穩腳步、重新出發的力量。（編輯：蕭博文）1141117