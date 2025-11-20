更保80年慶祝大會！籲各界攜手合作 期待更多更生人復歸社會

記者楊佩琪／台北報導

更生保護會80週年。（圖/翻攝畫面）

為慶祝第80屆更生保護節，更生保護會台北、士林、新北分會於19日舉行「閃80溫暖有感 以愛復歸」慶祝大會。感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，並推廣更生保護理念，鼓勵民眾積極參與更生保護服務。

此次受邀到場的有法務部部長鄭銘謙、最高檢察署總長邢泰釗、財團法人更生保護會董事長張斗輝、台北地檢署檢察長王俊力等。部長鄭銘謙表示，更保會成立80年來，在眾多志工及社會先進攜手努力下，為無數迷失方向的更生朋友們帶來新生的希望，使能回歸家庭與社會，展開新生活。更生保護的推動，是公私協力的典範，期許80年是里程碑也是新起點，希望各界攜手，以愛為證，照亮更多更生朋友的路。

法務部部長鄭銘謙致詞。（圖/翻攝畫面）

董事長張斗輝則強調更生保護工作的重要性，表示更生朋友在面對自卑感和社會的排斥下，可能走回原路，此時更生保護會提供的溫暖與協助，就是拉住他們的手。也感謝不分日夜參與更保工作，年復一年走在各矯正機關、社區鄰里中的輔導員們，用愛、傾聽、關懷，讓每位更生朋友感到被接納的溫暖，相信未來在眾人齊齊努力下，更保的推動會更好、更成功。

此次慶祝大會上也表揚熱心協助更保推動業務的團體與個人，包括財團法人元大文教基金會、財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會等。另為表彰更生輔導員長期貢獻，辦理選拔活動，獎勵長期熱心參與業務且表現優異的輔導員。

