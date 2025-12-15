更名重來！斗南自辦市地重劃獲6成地主同意 將擇期開聽證會

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南聖德自辦市地重劃案在原重劃案被撤銷後更名重來，部分地主反對，本月13日召開會員大會，當場表決計劃書草案，逾6成地主同意，同意面積占全區超過7成1，雲林縣政府地政處表示，收到記錄後會審查，若無問題將備查待重劃會向縣府申請核准實施市地重劃，縣府擇期召開聽證會。

雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案前身為「斗南鎮大業自辦市地重劃區」，欲重劃國道一號斗南交流道西北側約7.8公頃的土地，不過辦理過程中被部分地主質疑有灌人頭，向法院提起訴訟更向監察院陳情，去年10月依法解散。今年6月部分地主申請成立「聖德自辦市地重劃區籌備會」獲縣府核准，有地主不服提起訴願，內政部上月底駁回後向民代陳情，並質疑該案解散不久即更名重來，縣府恐有失職疑慮。

地政處長葉永星表示，受理過程中全保持依法行政原則，反對方的地主曾向內政部提起訴願被駁回足以證之部分地主曲解，且該重劃案開發期程已由內政部核定明年2月14日，縣府依法不得無故拒絕受理。

地政處土地科長邱冠維表示，該重劃案日前召開會員大會，有陳情人關心開發工程費用、地主權益等問題，另有少數地主仍反對開發，縣府要求開發商仔細說明開發優缺點，後表決計畫書草案，同意人數為95人，占全體會員61.69%，同意總面積占全區71.58%。

邱冠維表示，縣府會在收到會議記錄備查，待重劃會向縣府申請核准實施市地重劃，擇期召開聽證會，讓所有利害關係人表達意見，並透過合議制審議，確認是否實施。

斗南聖德自辦市地重劃案位於高速公路斗南交流道西北側，占地7.8公頃左右，日前獲6成地主同意，縣府將備查並擇期開聽證會。(記者李文德攝)

