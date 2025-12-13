更多富豪淫魔檔案照曝光 川普與多名女子摟腰合影

美國眾議院民主黨人公開艾普斯坦(左二)調查檔案中多張與川普(左一)有關的照片。路透社



美國總統川普深陷富豪淫魔艾普斯坦醜聞！就在司法部公布艾普斯坦檔案的最後期限截止前，聯邦眾議院民主黨議員公開檔案內一批照片，其中包括川普與多名女子摟腰合影照片，還有畫著川普頭像的保險套。白宮則是批評民主黨人選擇性公開照片，企圖塑造虛假敘事。

眾院監督委員會民主黨議員週五（12/12）公開19張先前未曝光過的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案內所附的照片。其中一張黑白照，川普和多名年輕女子合照，他的雙手各自摟著一名女子，其中一人還把頭依偎在他的肩膀上。照片內的女子面孔全被塗黑。目前尚不清楚她們是否為艾普斯坦性仲介案的受害者。

美國眾議院民主黨人公開艾普斯坦調查檔案中多張與川普有關的照片。路透社

另一張照片中，川普鬆開紅色領帶與一名金髮女子合照。該名女子的臉部同樣被塗黑。

美國眾議院民主黨人公開艾普斯坦調查檔案中多張與川普有關的照片。路透社

在這批照片中露臉的名流不僅川普，還包括前民主黨籍總統柯林頓、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）、前財政部長桑默斯（Larry Summers）等人。此外，這批被檢方做為調查對象的照片還拍攝了多款情趣用品，以及畫著川普頭像的保險套，包裝上還寫著「我超大！」（I'M HUUUGE!）

美國眾議院民主黨人公開艾普斯坦調查檔案中多張與川普有關的照片。路透社

眾議院民主黨人公開的艾普斯坦檔案中包括一張前總統柯林頓(中)與艾普斯坦(右一)和其女友麥克斯威爾(右二)合照。路透社

艾普斯坦是紐約金融界富豪，1980年代至2000年代初期和川普私交甚篤，兩人多次被媒體拍攝到出席派對等娛樂活動。艾普斯坦2019年因性侵未成年少女及仲介少女性交易罪名被捕，當時已是美國總統的川普和這名老朋友徹底劃清界線。在拘留期間，艾普斯坦被人發現在紐約監獄中自縊身亡。

對於新曝光的調查檔案內出現他的照片，川普週五在白宮回應表示：「大家都認識這個男人。他跑遍棕梠灘，和所有人都拍過照。我是說，大概有好幾萬人都和他拍過照片。這不是什麼了不起的事情。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）則抨擊民主黨人選擇性公開照片。她說：「媒體該停止重複背誦民主黨的說詞，並反問民主黨為何在艾普斯坦被定罪後，還死抓著這件事不放。」

事實上，川普去年大選時曾承諾支持者，當選後會公開艾普斯坦所有調查檔案。因為支持川普的MAGA（讓美國再度偉大）圈裡，盛傳艾普斯坦陰謀論，認為這名富豪專為深層政府菁英提供未成年少女進行性剝削。MAGA支持者相信，檔案裡有艾普斯坦的客戶名單，而前民主黨政府為了包庇這些人而不願公開。

但川普重返白宮後，司法部今年7月突然改變說法，稱艾普斯坦檔案中沒有可質疑的內容，所以不會對外公開。MAGA圈因此炸鍋，再加上媒體陸續曝光川普與艾普斯坦更多親密私交過往，逼得川普不得不在上個月簽署一下法案，要求司法部最晚必須在12月19日公布所有調查檔案。

