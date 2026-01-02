更年期前期心悸、睡不好？研究推薦3大飲食策略 緩解熱潮紅、焦慮

更年期前期荷爾蒙變化會導致多種不適，像是夜間盜汗、心悸、情緒波動等，營養師薛曉晶提醒，雌激素下降會造成神經系統與血管功能變化，建議不用等到停經，最好提早透過飲食與營養素調整幫助身體。

更年期前期症狀

更年期前期症狀包括熱潮紅、盜汗、心悸等，這些都與雌激素下降有關。薛曉晶指出，植物性雌激素是首要補充的營養素，主要來源為黑豆、豆漿、豆腐和味噌等富含大豆異黃酮的食物。根據2012年《J Womens Health》研究指出，大豆異黃酮的活性代謝產物S-equol能有效降低熱潮紅的頻率與強度，特別適合不想使用荷爾蒙療法的女性作為日常營養補充策略。

睡眠品質不佳？鎂與GABA組合助放鬆神經

夜間頻繁醒來是更年期女性常見困擾。薛曉晶建議補充鎂與GABA組合，這兩種營養素有助於入睡和放鬆神經。天然食物來源包括香蕉、可可、堅果、味噌與豆腐，晚上可搭配1杯洋甘菊茶增強效果。2012年《J Clin Sleep Med》病例報告顯示，晚期絕經前女性補充GABA相關營養素，有助改善夜間頻繁醒來與心悸干擾，是潛在的非藥物型睡眠支持方案。

Omega-3脂肪酸與B群營養素穩定情緒

情緒波動是更年期常見問題，薛曉晶推薦補充Omega-3脂肪酸與B群營養素。鯖魚、亞麻仁籽、紅藜與深綠色蔬菜都是良好來源，這些營養素有助於穩定心律、調節神經系統，緩解心悸與焦慮情緒。2023年《Nutrients》系統性回顧指出，補充Omega-3脂肪酸對於減緩更年期的潮熱、情緒起伏與睡眠問題具有潛在效果，雖然對睡眠改善的研究結果尚不一致，但整體而言Omega-3脂肪酸具有良好安全性。

一日三餐這樣吃，輕鬆補足更年期所需營養

薛曉晶設計了更年期友善的一日三餐菜單。早餐建議黑豆豆漿搭配香蕉、堅果與全麥吐司，提供鎂、色胺酸和植物性雌激素；午餐可選擇蒸鯖魚、生豆包炒青花菜、紅藜飯與油醋醬，補充Omega-3脂肪酸、維生素B群和促進荷爾蒙代謝的硫配糖體；晚餐則推薦絞肉味噌豆腐、薑絲紅莧菜、地瓜，搭配洋甘菊茶，提供GABA、植物蛋白和有助入睡的黃酮類化合物。

每日營養素建議攝取量與食物換算指南

為確保營養素攝取達標，薛曉晶提供了詳細的每日建議攝取量：鎂建議每天300～400mg（台灣DRIs成人建議量為310～320mg/天）；大豆異黃酮建議40～60mg/天，約相當於300～500毫升豆漿；GABA建議搭配洋甘菊茶或睡前補充（保健劑量為100～200mg）；維生素B6建議1.3～1.5mg/天，B12建議2.4μg/天；Omega-3脂肪酸則建議EPA+DHA每日總和250～500mg。

三大飲食守則穩定更年期症狀

薛曉晶提出「穩定規則三守則」，幫助更年期女性穩定身心：第一，每餐一定要有植物性蛋白來源，如豆腐、豆漿、味噌湯；第二，加入幫助放鬆的食材如香蕉、堅果、洋甘菊和青菜；第三，減少咖啡因、酒精與高糖點心等刺激性食物，特別是晚餐後。這些飲食原則不僅能減少熱潮紅與失眠，更能幫助身體找回穩定節奏與內在平衡。

薛曉晶強調，更年期不是終點，而是人生新階段的開始。透過日常飲食調整，融入地中海飲食概念，以橄欖油、全穀、魚類、豆類與大量蔬果為基礎，可幫助抗發炎、穩定血糖，同時讓身心慢慢安定，無需依賴藥物也能有效管理更年期症狀。

