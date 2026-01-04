更年期半夜常被熱醒？婦科醫曝「熱潮紅風險」 5招救回好眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

妳是否也曾在夜裡突然被一股燥熱驚醒，熱氣從胸口一路衝上臉龐，甚至滿身是汗，輾轉難眠？婦產科嚴絢上主治醫師指出，這其實是更年期常見的「熱潮紅」現象，許多女性選擇默默忍受，但這不只是睡不好的問題，更是身體發出的重要警訊！

為什麼會突然一陣燥熱？

嚴絢上表示，關鍵在於「雌激素」的變化。雌激素就像我們身體的恆溫器，當它在更年期減少時，中樞神經對體溫的調節就容易失靈，導致突如其來的燥熱與盜汗。

這不只是小毛病 更是健康的警訊

千萬別以為忍一忍就過去了。嚴絢上分享，根據國外大型研究，一天內熱潮紅發作超過七次的女性，未來20年內發生心血管疾病的風險，是輕微症狀者的兩倍！因此，妥善面對熱潮紅，不僅是為了改善當下的生活品質，更是為自己未來的健康超前部署。

如何改善與治療？

面對熱潮紅，有許多方法可以應對，嚴絢上說，關鍵是找到最適合妳的方式：

1、荷爾蒙療法：這是最直接也有效的方式，適度補充身體缺少的荷爾蒙，從根本改善問題。

2、非荷爾蒙藥物治療：若不適合荷爾蒙，也有其他藥物能幫助大腦的體溫控制中樞更穩定。

3、生活習慣調整：適度減重、規律運動，對穩定荷爾蒙與改善症狀有很大的幫助。

4、與醫師充分討論：每位女性的身體狀況都不同，沒有最好的治療，只有「最適合妳的」。請務必與醫師討論，量身打造專屬方案。

