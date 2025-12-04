更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉

更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性發炎，想真正解決問題，得從根本調養體質開始。

更年期後慢性發炎上身

中醫師羅珮琳分享案例，一位62歲女性因36歲時切除子宮，而提前面臨更年期症狀，她最困擾的並非典型的熱潮紅，而是反覆發作的慢性咽喉炎。這位患者長期遭受咽乾、咽痛及異物感的折磨，每當食用辣椒、咖哩、胡椒或大蒜等辛香料食物後，症狀就會明顯加重。近年來，她更出現了外陰皮膚怕熱、刺痛感，以及夏季肛門周圍濕疹等多重症狀，生活品質大受影響。

慢性咽炎和外陰炎的共同病因「陰虛」

從中醫角度來看，停經後女性容易發生慢性咽炎和外陰炎的根本原因是相同的，主要就是「陰虛」。羅珮琳解釋，「陰」可視為人體的精華液，隨著年齡增長逐漸耗損，導致全身出現「乾旱」現象。中醫理論中「腎主水，開竅於耳及二陰」，停經女性多為腎陰虛體質，陰液不足使水無法制火，進而引發外陰乾燥、外陰炎或老年性陰道炎。

中醫認為「肺開竅於鼻，其華在咽」，停經後的陰虛狀態容易波及肺陰，導致「肺陰虛」。當咽喉失去滋潤，就易受刺激而引發咳嗽，形成慢性咽炎。這解釋了為何同一位患者會同時出現咽喉和外陰部位的發炎問題，都源於同一種體質失衡。

中醫調理：補水救火需要耐心

針對這類陰虛火旺的體質，羅珮琳採用滋陰潤燥的中藥材進行治療。她使用生地黃、玄參來滋補腎陰，沙參、麥冬、百合等補充肺陰，並以知母、黃柏清除虛火。患者服用中藥後症狀確實有所改善，但羅珮琳特別強調，這種體質的調理與校正需要相當長的時間，該患者至少服用了半年以上的中藥，才徹底逆轉發炎體質，現在只在偶爾食用上火食物後才需要「急救」。

外食族急救「滅火」食材：苦瓜、小黃瓜

而外食難免會吃到有辛香料調味的食物，又造成咽喉腫痛，可以吃哪些食物急救？羅珮琳推薦了幾種容易取得的急救食材，「苦瓜」性寒、味苦，能清心熱、解毒、明目、消炎，有助於清除虛火、解咽喉熱毒。「小黃瓜」性涼、味甘，具有清熱利水、生津止渴、消腫止痛的功效，生食對緩解口乾舌燥、咽乾有明顯幫助。

咽喉腫痛吃白色火龍果、西瓜急救

水果方面，白色火龍果、西瓜、水梨都具有涼潤的特性，是咽喉腫痛時的首選。羅珮琳也提醒，選擇涼拌小黃瓜等小菜時，應避開添加辣椒、辣油、大蒜等辛香料的調味方式，以免適得其反，加重發炎症狀。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／羅珮琳中醫師

