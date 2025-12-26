更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。
更年期常見的不適有哪些？
更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形
此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。
有助支持更年期健康的3種魚類
1、秋刀魚
秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。
•有助於情緒穩定與精神調節
•可促進血液循環，支持身體溫度調節
更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或湯汁料理方式攝取， 能降低營養流失。
2、鰹魚
鰹魚同樣含有EPA、DHA，並富含 鐵質與維生素B12。建議鐵質與維生素C或檸檬酸一起攝取，吸收率會更佳。
•鐵質有助於紅血球生成，支持氧氣運送，對於容易感到頭暈、虛弱者特別重要
•維生素B12參與能量代謝，有助減輕疲勞感
3、青魽
青魽的特色在於富含維生素E。由於維生素E屬於脂溶性營養素，搭配油脂攝取吸收效果更好。
•具有抗氧化作用，有助於細胞保護
•與女性荷爾蒙的生成與代謝相關
•有助改善血液循環，對更年期常見的怕冷狀況有所幫助
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
