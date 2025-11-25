更年期女性視力變化！ 婦科醫師揭乾眼症困擾常被忽略
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。
女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題
當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與睑板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。
除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。
至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便及早發現變化。
更年期視力變化加速！ 更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查
在更年期期間，有些女性也會注意到視力細微變化。例如原本配戴隱形眼鏡很順利，但突然開始覺得乾、黏或容易脫落，或是老花程度變化的速度比以前更快。這些現象多半與淚液、角膜表面環境的改變有關，而非角膜本身硬化。目前也沒有直接證據支持荷爾蒙會使角膜變得僵硬。
面對這些可能的眼部變化，周輝政醫師提醒最重要的是及早關注自己的視力狀況並建立良好的用眼習慣。更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查，內容包括視力、屈光度、眼壓、視神經與眼底的評估。如果本身已有乾眼不適，也可以加入淚液分泌或眼表檢查，以更精準掌握眼睛的狀況。
視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感或飛蚊暴增 應立即就醫排除嚴重眼疾風險
日常生活中，適度減少眼睛負擔有助於降低不適感。例如每閱讀或使用螢幕約20分鐘便稍作休息、望向遠處放鬆焦點，補充水分也能讓淚液更加穩定。外出時配戴具有抗紫外線功能的太陽眼鏡，可以減少陽光與風沙對眼表的刺激，讓眼睛更加舒適。
周輝政醫師指出雖然多數不適屬於可調整或可改善的情況，但若出現視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感、飛蚊數量快速增加或視野缺損等症狀，則應立即就醫，以排除急性青光眼或視網膜相關疾病。
更年期是女性人生中的自然階段，而視力變化也常是這段旅程的一部分。只要透過定期檢查、適當保養，以及正確認識眼睛在荷爾蒙變化中的反應，大部分問題都能及早發現並得到改善，讓視覺健康在更年期後仍能保持良好狀態。
