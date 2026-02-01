更年期婦人不堪頻尿、漏尿困擾 接受無痛陰道雷射結合骨盆復健 明顯改善

台南一位52歲林姓婦人更年期後陸續出現頻尿、咳嗽或打噴嚏漏尿，停經後情況更明顯，日常需使用漏尿墊，生活品質與自信心大受影響。醫師診斷為更年期相關的生殖泌尿道症候群，合併應力性尿失禁。經進行陰道雷射搭配骨盆復健治療後，一個月內症狀明顯改善，夜尿次數下降，睡眠品質與日常活動明顯提升。林女在治療後分享自己的轉變表示：「這是我十年來第一次可以一覺到天亮，不再被尿意吵醒。」

新樓醫院婦產科醫師李佩蓁指出，尿失禁與更年期引發的生殖泌尿道不適，常被誤認為正常老化而被忽略。實際上，已有多種安全且可行的治療方式，可依症狀嚴重度與個別需求評估選擇。依據統計，45歲以上婦女超過五成有尿失禁問題，停經後約50至90%女性會出現陰道乾澀、灼熱、性交疼痛、頻尿或反覆泌尿道感染等不適，對睡眠、工作與社交造成影響。

廣告 廣告

臨床上使用的二氧化碳陰道雷射，為衛福部核准適應症的治療方式，可應用於更年期生殖泌尿道症候群、輕中度尿失禁、產後陰道鬆弛、反覆性陰道炎及外陰萎縮等情況。療程多無需麻醉，疼痛感低，治療後不影響日常作息。

陰道雷射是利用光熱效應刺激陰道黏膜，促進膠原蛋白新生，改善血液循環與組織彈性，協助萎縮組織回復較健康的結構；若合併骨盆復健，則能進一步加強骨盆肌群控制力，提升整體治療效果。骨盆復健主要透過高頻電刺激，深層活化骨盆底肌肉與神經，改善肌肉張力與協調能力，對尿失禁與骨盆功能障礙具有輔助效果，常作為保守治療或合併療法的一環。

此外，門診也可進行無痛硬式子宮鏡檢查，鏡頭僅4毫米，檢查過程多無需麻醉、不需擴張子宮頸，檢查時間約1至5分鐘，檢查同時可評估子宮腔狀況，協助及早發現息肉或癌前病變。

李佩蓁強調，婦女骨盆健康不應成為難以啟齒的問題，若出現頻尿、漏尿或陰道不適，應及早就醫評估。透過個人化且以舒適為優先的治療選擇，有助女性在不同人生階段，維持生活品質與身體自主感。