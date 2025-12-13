更年期後看字吃力、眼睛乾？醫揭真相 出現「4大變化」要快就醫檢查

許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。



女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題



當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與瞼板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。

除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明，更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。

至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便及早發現變化。



更年期視力變化加速 更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查



在更年期期間，有些女性也會注意到視力細微變化。例如原本配戴隱形眼鏡很順利，但突然開始覺得乾、黏或容易脫落，或是老花程度變化的速度比以前更快。這些現象多半與淚液、角膜表面環境的改變有關，而非角膜本身硬化。目前也沒有直接證據支持荷爾蒙會使角膜變得僵硬。

面對這些可能的眼部變化，周輝政醫師提醒，最重要的是及早關注自己的視力狀況並建立良好的用眼習慣。更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查，內容包括視力、屈光度、眼壓、視神經與眼底的評估。如果本身已有乾眼不適，也可以加入淚液分泌或眼表檢查，以更精準掌握眼睛的狀況。



視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感或飛蚊暴增 應立即就醫排除嚴重眼疾風險



日常生活中，適度減少眼睛負擔有助於降低不適感。例如每閱讀或使用螢幕約20分鐘便稍作休息、望向遠處放鬆焦點，補充水分也能讓淚液更加穩定。外出時配戴具有抗紫外線功能的太陽眼鏡，可以減少陽光與風沙對眼表的刺激，讓眼睛更加舒適。

周輝政醫師指出，雖然多數不適屬於可調整或可改善的情況，但若出現視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感、飛蚊數量快速增加或視野缺損等症狀，則應立即就醫，以排除急性青光眼或視網膜相關疾病。

更年期是女性人生中的自然階段，而視力變化也常是這段旅程的一部分。只要透過定期檢查、適當保養，以及正確認識眼睛在荷爾蒙變化中的反應，大部分問題都能及早發現並得到改善，讓視覺健康在更年期後仍能保持良好狀態。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

