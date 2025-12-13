更年期後看字吃力、眼睛乾？醫揭真相 出現「4大變化」要快就醫檢查
許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。
女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題
當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與瞼板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。
除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明，更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。
至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便及早發現變化。
更年期視力變化加速 更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查
在更年期期間，有些女性也會注意到視力細微變化。例如原本配戴隱形眼鏡很順利，但突然開始覺得乾、黏或容易脫落，或是老花程度變化的速度比以前更快。這些現象多半與淚液、角膜表面環境的改變有關，而非角膜本身硬化。目前也沒有直接證據支持荷爾蒙會使角膜變得僵硬。
面對這些可能的眼部變化，周輝政醫師提醒，最重要的是及早關注自己的視力狀況並建立良好的用眼習慣。更年期女性每年至少應接受一次完整的眼科檢查，內容包括視力、屈光度、眼壓、視神經與眼底的評估。如果本身已有乾眼不適，也可以加入淚液分泌或眼表檢查，以更精準掌握眼睛的狀況。
視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感或飛蚊暴增 應立即就醫排除嚴重眼疾風險
日常生活中，適度減少眼睛負擔有助於降低不適感。例如每閱讀或使用螢幕約20分鐘便稍作休息、望向遠處放鬆焦點，補充水分也能讓淚液更加穩定。外出時配戴具有抗紫外線功能的太陽眼鏡，可以減少陽光與風沙對眼表的刺激，讓眼睛更加舒適。
周輝政醫師指出，雖然多數不適屬於可調整或可改善的情況，但若出現視力突然模糊、強烈眼痛、閃光感、飛蚊數量快速增加或視野缺損等症狀，則應立即就醫，以排除急性青光眼或視網膜相關疾病。
更年期是女性人生中的自然階段，而視力變化也常是這段旅程的一部分。只要透過定期檢查、適當保養，以及正確認識眼睛在荷爾蒙變化中的反應，大部分問題都能及早發現並得到改善，讓視覺健康在更年期後仍能保持良好狀態。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
·舌頭刺麻、吃東西味道變差？醫：更年期狀況 這樣做助改善
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 9
NBA》柯瑞一回歸就轟39分！超越喬丹締造史上第一神紀錄
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒回歸，他投進6顆三分球，砍下全場最高39分，但球隊仍以120：127落敗，無緣3連勝。這也是他年過30歲後，生涯第94場比賽單場拿超過35分，超越「籃球之神」喬丹的93場，成為史上第一。柯瑞在上個月和火箭一戰中傷到左大腿，導致股四頭肌挫傷，休兵4場後自由時報 ・ 1 小時前 ・ 8
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
隋棠搭高鐵突摔跤「臉直撲險撞柱」 帥氣站務員神救援
瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》今（13日）在高雄登場，劇中演員之一隋棠，前一天搭高鐵南下，卻發生意外，臉部差點撞到柱子。好在站務員及時救援，才化解危機。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 80
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 21
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 118
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 253
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 319
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 17
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 59
王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣
資深藝人余皓然和王中平是演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。夫妻二人也常在社群中分享生活，近日，余皓然公開王中平往兒子房門縫塞錢的畫面，讓她忍不住吐槽：「可能藏私房錢都是這種方式」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6