更年期怎麼睡都好累？醫揪「3原因」作怪 常無故頭痛注意了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

睡再多還是累？小心更年期後的「隱形睡眠殺手」！很多人以為打鼾、睡眠呼吸中止症是男性的專利，但越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升！

為什麼更年期後，呼吸中止症會找上門？

耳鼻喉空軍醫師王曜指出，和男性響亮的鼾聲不同，女性的症狀常常展現在白天功能障礙，容易被誤認為是過勞或單純的老化！

1、荷爾蒙保護力下降：雌激素減少，導致上呼吸道肌肉張力不足，熟睡時容易塌陷，造成呼吸道阻塞。

廣告 廣告

2、體重與脂肪分佈改變：新陳代謝變慢，頸部周圍脂肪堆積，從外部擠壓呼吸道，通道變得更狹窄。

3、睡眠結構不穩：熱潮紅、淺眠等問題破壞了深層睡眠穩定性，更容易誘發呼吸中止。

妳有沒有這些「隱密警訊」？

1、日間極度疲倦：晚上明明睡飽了，白天卻還是精神不濟、極度嗜睡，開會或開車時頻頻打瞌睡。

2、情緒與認知功能改變：容易無故頭痛、焦慮、煩躁，或莫名感到心情低落、脾氣變差了。

3、晨間口乾舌燥：晨起時喉嚨特別乾，這是夜間呼吸不順、反射性張口呼吸的結果。

4、症狀多表現於白天：即使沒有大聲打鼾，也請別輕忽白天的這些疲勞與情緒不穩，這是睡眠品質被偷走的重要線索！

妳的疲勞可能不是因為老了 而是睡眠品質被偷走

王曜建議，如果白天總是無法集中精神、疲憊不堪，別輕易歸咎於年齡，這就是最重要的就醫警訊。而生活調整，如維持標準體重、盡量側睡、睡前避免飲酒，都能減輕呼吸道的壓力。

若有上述症狀，特別是枕邊人注意到妳睡覺時呼吸會短暫停止，請儘速諮詢耳鼻喉科醫師，安排專業的睡眠檢查來揪出問題根源。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·更年期特別不舒服？專家曝「3食物」幫很多人撐過去 熱潮紅減少、情緒也穩了

·更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠