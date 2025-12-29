更年期是第二個青春期？醫大推3種食物 不適症狀要記下來

女性面對青春期，有不適，有不便，也有喜悅，一朵花兒就要綻放。而面對更年期，也可能出現不適、不便，但多一點憂愁，是否年輕不再屬於自己？專家表示，不妨把更年期視為身心都要步入新階段的過渡，用新的角度看自己，以不同的速度過生活，更年期後的熟齡人生還很長，可以活得更自己。

婦產科醫師嚴絢上表示，步入更年期之前的女性，突然有一天發現，月經周期變得不太規律、突如其來的燥熱感、情緒起伏比以往更加明顯，這些都可能是更年期前期的徵兆。更年期前期通常發生在40～50歲之間，是女性生命中另一個智慧階段的開始，代表著身體正在為迎接更年期做準備。

更年期前期常見症狀

嚴絢上指出，更年期前期有許多常見的症狀，包括：

月經的溫柔變化：月經周期變得不規律，經血量可能增加或減少，經期長短也會發生變化。

體溫調節的小困擾：突然的熱潮紅、夜間盜汗，有時會伴隨心悸和焦慮感。

睡眠品質的改變：失眠、淺眠、多夢，容易醒來，可能影響白天的精神狀態。

情緒的小波動：心情起伏變化較大，容易煩躁易怒，偶爾會有焦慮、憂鬱的感覺。

私密處的變化：陰道可能變得較乾澀，性生活時可能會有不適感，感染風險可能增加。

骨骼健康的關注：骨質開始流失，可能會有關節痠痛的情況，腰痠背痛變得更常見。

其他身體的小變化：皮膚變得較乾燥，頭髮可能稀疏，體重分布調整，偶爾會有疲倦感、頭痛，可能出現頻尿或輕微尿失禁。

更年期不是病 需要溫柔保養祕笈

更年期前期出現的種種變化，並不是疾病，嚴絢上提供了一些溫柔的保養祕笈：

傾聽身體的聲音：學會觀察自己的身體變化，記錄症狀，有助於更好地了解自己，也能在就醫時提供醫師重要資訊。 營養與生活的溫柔呵護：增加富含植物雌激素的食物，如豆製品、亞麻籽、芝麻；補充鈣質和維生素D，為骨骼健康打好基礎；適度運動，維持規律作息。 心靈的滋養與平衡：練習深呼吸、瑜伽或冥想，幫助調節情緒；培養興趣愛好，與家人朋友分享心情，給自己一些專屬時間。 專業陪伴，安心前行：如果症狀影響到生活品質，請尋求專業婦產科醫師的協助。現在有許多安全有效的治療方式，如荷爾蒙替代療法、非荷爾蒙藥物治療、天然保健品補充等，有助於緩解不適程度。

嚴絢上強調，更年期前期不是人生的「倒數計時」，而是即將綻放另一種美麗的「預告片」。這個階段的女性擁有豐富的人生閱歷、成熟的智慧，和對自己更深的了解。每一個身體的變化都在提醒著：「妳值得被好好照顧！」值得用心擁抱這個轉變，用智慧的眼光看待這個過程，讓自己活得更精彩！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／嚴絢上醫師

