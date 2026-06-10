更年期熱潮紅頻發 恐增未來20年心血管疾病風險！這樣做穩定荷爾蒙
在更年期的夜晚，許多壯世代女性都飽受「熱潮紅」所苦。醫師提醒，別輕忽這個常見的更年期症狀，它不僅影響睡眠品質，更可能增加心血管疾病的風險，建議透過荷爾蒙療法、藥物治療、生活習慣調整等方式來改善。
「熱潮紅」是更年期雌激素減少的表現
婦產科醫師嚴絢上指出，「熱潮紅」是更年期常見的症狀之一，表現為突如其來的燥熱與盜汗。這是因為雌激素在更年期減少，中樞神經對體溫的調節失靈所致，而雌激素就像身體的恆溫器，當它的分泌量下降時，容易導致體溫調節失常，出現熱潮紅的症狀。
熱潮紅頻繁發作 恐增加心血管疾病風險
嚴絢上強調，妥善面對熱潮紅，不僅是為了改善當下的不適，更是為未來的健康「超前部署」，熱潮紅不僅影響生活品質，更是健康的警訊。根據國外大型研究，一天內熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年內發生心血管疾病的風險，是輕微症狀者的2倍。
「荷爾蒙療法」是改善熱潮紅最有效方式
嚴絢上表示，想改善熱潮紅，有幾種最有效的改善與治療的方法。其中，荷爾蒙療法是最直接有效的方式，透過適度補充身體缺少的荷爾蒙，可以從根本改善問題，若患者不適合荷爾蒙療法，也有其他非荷爾蒙藥物，能幫助大腦的體溫控制中樞更穩定。
調整生活習慣 有助穩定荷爾蒙維持健康
嚴絢上提醒，除了藥物治療外，也建議民眾，透過生活習慣的調整來改善熱潮紅，例如適度減重、規律運動等，對穩定荷爾蒙與改善症狀有很大的幫助，維持健康的生活型態，不僅能減輕更年期的不適，更有助於整體健康。
每位女性的身體狀況都不同，沒有最好的治療，只有最適合個人的方案。建議所有更年期女性務必與醫師充分討論，根據自己的狀況量身打造專屬的治療計畫，透過醫師的專業評估與建議，才能找到最合適的改善方式。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／嚴絢上醫師
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