更年期熱潮紅、心悸、失眠不是衰老 中醫調理+「這杯茶」迎接第二個春天
更年期總是忽冷忽熱、盜汗、睡不好，妳以為「花枯萎了，人生變黑白」，中醫說，其實懂得調理與自我照顧，更年期可以是女人人生的第二個春天！
中醫眼中的更年期變化
年過四十的女性，是否會覺得自己出現這些狀況：忽冷忽熱、容易心悸、睡不好、情緒起伏大，甚至覺得自己「不像自己」？陳潮宗中醫診所院長鄭鶴祝表示，別擔心，這不是妳的錯，而是人生走到了「更年期」的重要階段。
更年期主要發生在45至55歲間，是女性卵巢功能逐漸衰退、雌激素水平下降的自然生理現象。常見症狀包括熱潮紅、盜汗、失眠、情緒波動、陰道乾澀及骨質疏鬆等。
鄭鶴祝表示，中醫古籍中雖無「更年期綜合症」的病名，但古人稱之為「經斷前後諸症」。根據《黃帝內經》記載：「七七天癸竭，地道不通，形壞而無子也」，意指女性到了49歲左右，天癸（生育能力）衰竭，體內陰陽氣血開始失調。從中醫角度看，更年期的病理核心多為「腎虛」，需要針對性調理。
四大體質分型，對症調理更有效
鄭鶴祝指出，每位女性體質不同，中醫會依據症狀與舌脈判斷，將更年期歸納為四種主要類型：
腎陰虛型：主要表現為熱潮紅、夜間盜汗、陰道乾澀、失眠多夢。
建議滋腎養陰，可使用知柏地黃丸或左歸飲進行調理。
腎陽虛型：常見症狀為怕冷、腰痠、水腫、頻尿。
建議溫補腎陽，可服用右歸丸加減方來改善。
陰陽兩虛型：表現為時冷時熱、頭暈耳鳴、氣力差。
建議同時補腎扶陽、滋養衝任。
肝鬱氣滯型：主要有情緒不穩、胸悶脹痛、經前乳脹等症狀。
建議舒肝解鬱的治療，加味逍遙散是常見的選方。
五大更年期困擾解決方案
針對更年期婦女的常見問題，鄭鶴祝提供了全面的生活飲食改善建議：
潮熱盜汗的紓解之道
更年期女性應避免辛辣刺激食物、咖啡及酒類等刺激性飲品，保持充足水分攝取，穿著棉質透氣衣物。流汗後應立即擦乾，避免吹風導致受寒。在飲食上，建議多食用海帶、黑木耳、香菇等具潤燥功效的食物，幫助緩解熱潮紅症狀。
睡眠與情緒的穩定策略
建立規律的作息時間，配合每天適度的運動，有助於提升睡眠品質並穩定情緒。鄭鶴祝特別推薦練習深呼吸、冥想，或學習八段錦、太極拳等中國傳統養生運動，這些方法對於改善更年期的失眠與情緒波動都有不錯的效果。
骨質健康的維護方法
更年期後骨質疏鬆風險增加，應增加富含鈣質食物的攝取，如豆腐、芝麻、小魚乾等，同時適度日曬幫助體內合成維生素D。鄭鶴祝表示，可配合中醫補腎養骨的調理方式，提升骨質密度。
心血管健康的守護之道
控制飲食中的油脂與糖分攝取，多食用高纖蔬果與富含Omega-3脂肪酸的深海魚類。黃豆、苜蓿芽等富含植物雌激素的食物，也能有效減輕部分更年期不適症狀，同時保護心血管健康。
肌膚與私密處的潤澤保養
對於陰道乾澀問題，可選擇水溶性潤滑劑緩解不適；皮膚乾癢則應使用天然保濕乳液進行滋養。鄭鶴祝建議多攝取富含維生素A的蔬果，如南瓜、胡蘿蔔、芒果等，有助於維持皮膚健康與彈性。
中醫扁鵲三豆飲助您輕鬆度過更年期
鄭鶴祝特別推薦一款適合更年期女性的養生茶飲扁鵲三豆飲：
材料：黑豆30克、紅豆15克、綠豆15克、生甘草3克、丹參3克。
作法：將所有材料洗淨後，以小火煮至豆子微開，建議一周飲用一次。
功效：改善更年期不適症狀，同時具有退斑消腫、延緩老化的效果。
鄭鶴祝提醒，由於體質差異，茶飲成分需根據個人情況調整，建議先諮詢中醫師評估後再使用。
更年期是轉化而非衰老的契機
鄭鶴祝強調，許多女性將更年期視為衰老的象徵，但實際上這是人生的一個重要轉化契機。透過中醫調養、合理運動、健康飲食與良好的心理調適，完全可以不依賴藥物，安心邁向生命的新階段。
「女性要學會疼惜自己，用健康從容的態度走過更年這段旅程！」鄭鶴祝表示，更年期不是人生的終點，而是開啟另一段精彩生活的起點，只要掌握正確的保健方法，每位女性都能迎來自己的「第二個春天」。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／中國醫藥研究發展基金會．鄭鶴祝中醫師
