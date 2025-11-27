更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？

跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密

營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。

根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。

為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你

運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。

根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃脂、雕塑體態，必須先從「建立肌肉」開始！

C小姐的成功秘訣 重量訓練＋足量蛋白質

透過專業營養師協助，C小姐的飲食與運動做了三大關鍵調整：

1、重訓習慣化：每週至少一次大肌群訓練（深蹲、划船等），提高強度。

2、蛋白質足量化：每餐至少一個手掌大小的蛋白質（魚、肉、蛋、豆類），告別「只吃青菜、澱粉」養生餐點。

3、飲食彈性化：應酬前、後餐控制熱量，聚餐以蔬菜與蛋白質為主。

這些調整效果顯著。研究表明，全面膳食介入能顯著降低更年期女性的膽固醇、胰島素與體脂，並改善更年期症狀。營養師媽媽曉晶的生活筆記強調，與其單補營養素，不如整體飲食搭配，效果更持久。

你的三步驟行動計畫 現在就開始

1、重訓固定化：每週至少安排一次針對全身大肌群的重量訓練。

2、蛋白質檢核：每一餐確保攝取一個手掌大小的優質蛋白質，如雞胸肉、鮭魚、豆腐。

3、彈性飲食策略：應酬日減少澱粉，多攝取蔬菜蛋白；應酬後則以清淡飲食搭配充足水分。

研究也指出，無論葷素，只要蛋白質攝取符合建議，都能維持相似的瘦體重與肌肉功能。重點在於「量要足夠」！

營養力+運動力 擺脫減重停滯

你是否也曾努力跑步、小心飲食，卻依然深陷以下困擾：

．體脂率居高不下，代謝提不起來？

．跑了幾年，身形卻無明顯改變？

．更年期後，肚子脂肪越來越難消？

營養師媽媽曉晶的生活筆記強調，這不是你不努力，而是「方法」不對症！C小姐案例證明，單靠跑步可能永遠無法突破減重瓶頸，唯有結合重量訓練與足量蛋白質，才能真正提升代謝、燃燒脂肪。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

