更年期「性」福有解？日研究：規律性生活助維持高滿意度

日本一項針對40至79歲女性的研究顯示，維持規律性生活的更年期婦女，即便性慾降低，性高潮與整體滿意度依然維持在高水準，且較少出現陰道乾澀、疼痛等泌尿生殖系統不適。

正處於更年期或已度過更年期的女性，若能保持規律性生活，下體搔癢、灼痛及陰道潤滑度下降等症狀都能獲得緩解。（示意圖／Pexels）

腎臟科醫師江守山於臉書粉專分享這項2025年發表的研究成果，該研究招募約80名女性受試者，調查其性生活狀況。所謂規律性生活，係指連續數月內維持一定頻率的親密行為。研究結果發現，正處於更年期或已度過更年期的女性，若能保持規律性生活，下體搔癢、灼痛及陰道潤滑度下降等症狀都能獲得緩解。

廣告 廣告

江守山說明，女性更年期泌尿生殖系統綜合症（GSM）涵蓋生殖器、性功能及泌尿系統等多面向症狀，與體內雌激素及性激素濃度降低有關，這些變化會影響40歲以上女性的性生活頻率。

規律親密行為或許具備緩解更年期不適的潛力，包括皮膚外觀改變等問題。（示意圖／Pexels）

針對研究結論，江守山指出，研究團隊尚無法確認因果關係——究竟是頻繁的性生活減輕了更年期症狀，抑或是不適感改善後才提升性滿意度。不過這項發現至少顯示，規律親密行為或許具備緩解更年期不適的潛力，包括皮膚外觀改變等問題。

國民健康署網站資料指出，婦女約在45至52歲間，卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙而進入更年期。約三成婦女會出現熱潮紅、盜汗、虛弱、暈眩、胸悶、心悸、陰道乾澀、性交疼痛、頻尿、尿失禁及骨質流失等身心症狀。國健署建議，充足睡眠、均衡飲食、規律運動及良好社交互動，皆有助於改善更年期帶來的種種不適。

延伸閱讀

影/為抓張文！員警急衝誠品南西 逆向跑上手扶梯畫面曝

太陽、金星接力進摩羯座！ 射手談薪有利、金牛適合長期規劃

影/警遭疑不敢用槍？所長數度哽咽：優先選擇保護民眾並非怯戰