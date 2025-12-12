更年期「熱潮紅1天7次」 心血管風險恐增2倍

更年期熱潮紅不僅影響睡眠品質，更可能是心血管疾病的重要警訊。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上引述國外大型研究指出，單日熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年罹患心血管疾病的風險，是症狀輕微者的2倍，呼籲民眾不應輕忽。

研究指出，單日熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年罹患心血管疾病的風險，是症狀輕微者的2倍。 （示意圖／Pixabay）

嚴絢上在臉書說明，雌激素在體內扮演如同恆溫器的角色，進入更年期後雌激素開始下降，可能導致大腦的體溫調節功能失靈，進而引發胸口發熱、臉部發燙、全身盜汗等症狀，許多女性因此在半夜反覆被熱醒，長期下來不僅難以入睡，連帶影響情緒與白天精神狀態。

廣告 廣告

研究已證實熱潮紅與心血管疾病息息相關，嚴絢上提到，許多女性習慣默默忍受不適，但若頻繁發作會造成長期困擾，更代表健康風險正在增加，尤其單日發作達到7次以上者，未來20年心血管疾病發作機率顯著較高，不可不慎。

適度減重並規律運動，對於改善更年期症狀也有明顯效果。 （示意圖／Pixabay）

針對改善方式，嚴絢上指出可依個人狀況調整，荷爾蒙療法能直接補充身體缺乏的雌激素，有效改善熱潮紅症狀；若不適合荷爾蒙治療，也可選擇非荷爾蒙藥物，協助穩定大腦的體溫控制機制；另外在生活習慣方面，適度減重並規律運動，對於改善症狀也有明顯效果。

嚴絢上強調，每位女性的身體狀況不同，沒有一種治療方式適用所有人，與醫師充分討論才能找到最適合自己的解決方案，讓熱潮紅不再影響睡眠品質，也無需獨自承受更年期帶來的不適。

延伸閱讀

停砍公教年金三讀通過！周玉蔻喊話要副署、公布執行：想想2028

遭詐騙憂鬱「家中堆滿雜物」 醫建議從「斷捨離」療癒

溫妮戴維斯過馬路遭撞！送醫搶救後宣告不治 享壽60歲