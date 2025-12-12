更年期4症型 中醫提對應藥方

中醫認為更年期可分為四大症型，不同症型有不同的處方。（王家瑜攝）

更年期是女性生命中不可忽視的轉折，但許多人並不了解自身症狀源於更年期，因此常感到困惑，甚至加重不適感。中醫臨床上將更年期症狀分為4大症型，包括陰虛火旺型、陽虛火衰型、肝氣鬱結型、脾胃痰溼瘀阻型，可諮詢並由中醫師開立使用對應的中藥方，切勿自行調劑或購買。

台灣女性停經年齡約在45到55歲，症狀可能在停經前2到3年出現，並延續至停經後。更年期常見症狀包括：心悸、胸悶、盜汗；情緒緊張、焦慮；潮熱、畏寒；體力衰退、掉髮、肌膚乾燥；黏膜乾癢、頻尿、失禁；性慾減退。

新悅中醫診所院長蔡宗翰表示，更年期在中醫臨床上可分為4大症型。陰虛火旺型症狀是顴骨發熱、手心煩熱、心悸、失眠、口舌乾燥、便祕，治療建議以滋陰降火為主，常用方如知柏地黃丸、當歸六黃湯。第二是陽虛火衰型，症狀是體態偏胖、疲倦乏力、四肢冰冷、小便頻繁或失禁，治療以溫補陽氣為主，常用方如真武湯、理中湯、四逆湯。

第三是肝氣鬱結型，症狀是口苦咽乾、情緒不穩、易怒、胸悶、嘆息，治療以疏肝解鬱、調理情志為主，常用方如逍遙散。第四是脾胃痰溼瘀阻型，症狀是頭暈、腹脹、白帶增多、排便不暢，治療包括健脾化溼、改善消化與代謝，常用方如平胃散、二陳湯。

蔡宗翰強調，不同症型有不同的處方，民眾最好諮詢中醫師對症下藥，不宜自行調劑購買服用，愈調理愈糟。