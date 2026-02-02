「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度。（圖／氣象署提供）

中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。

明白天冷氣團減弱 暖到週五

氣象署預報員賴欣國說明，今晚至明晨受到大陸冷氣團影響，西半部及宜蘭低溫13至14度，花東則是15至17度。明天白天冷氣團減弱，溫度回升，北部及宜花19至21度，中南部19至23度，日夜溫差較大。

賴欣國指出，週三開始更加溫暖，北台灣白天高溫約22至24度，中南部、東半部則有24至26度，夜晚清晨全台各地低溫16至18度，這樣的天氣型態將持續至週五白天（6日），預估週五晚間冷空氣南下，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級。

下波更冷 最冷時段曝光

賴欣國提及，下波冷氣團最冷時段，是週六晚上至週日清晨，以及週日晚間至下週一清晨，預估中部以北只有12至14度，受到輻射冷卻影響，空曠地區可能會出現10度以下氣溫，南部及花東低溫約14至16度，週五至週日北部白天只有13至15度、中部16至18度、南部22度。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，賴欣國表示，今天白天桃園以北、東半部降雨較為明顯，入夜後雨勢逐漸趨緩。週二至週五剩東北部及東半部有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。

賴欣國透露，週五晚上冷氣團南下，北部至東半部不定時會有雨勢，降雨時間較長，中南部雲量也會增加，直到週日降雨才會趨緩，下週一白天冷氣團就會減弱，各地回溫轉為穩定天氣型態。

